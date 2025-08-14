La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este jueves 14 de agosto se espera en la provincia de Neuquén una jornada marcada por la nubosidad, el viento y un importante descenso en las temperaturas. El organismo advirtió que en varias localidades se registrarán valores negativos y ráfagas fuertes, lo que exigirá precaución en rutas y espacios abiertos.

En Neuquén Capital, el cielo estará cubierto durante gran parte del día, con una leve mejora hacia la noche, cuando se tornará parcialmente nublado. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 1°C. El viento, proveniente del este, incrementará su intensidad en la noche con ráfagas de hasta 44 km/h.

En Zapala, el día comenzará con cielo cubierto y se despejará en horas nocturnas. La temperatura máxima alcanzará 14°C, pero la mínima descenderá a -4°C, una de las más bajas de la jornada. El viento, también desde el este, llegará a 43 km/h en la noche.

Una famosa cadena de electrodomésticos anunció el cierre de sus 30 locales físicos en Argentina

En Cutral Co y Plaza Huincul, se espera cielo cubierto durante el día y parcialmente nublado en la noche. Las temperaturas irán de -1°C de mínima a 12°C de máxima. Las ráfagas más intensas, de hasta 49 km/h desde el noreste, se darán en horas diurnas.

En Villa La Angostura, el pronóstico indica cielo cubierto tanto de día como de noche, con temperaturas frías que oscilarán entre 2°C de mínima y 5°C de máxima. El viento más fuerte, de 16 km/h desde el este, se registrará durante el día.

En Chos Malal, la AIC anticipó cielo mayormente cubierto de día y parcialmente nublado por la noche. La temperatura mínima será de -3°C y la máxima de 8°C. El viento soplará desde el sur en horas nocturnas, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h.