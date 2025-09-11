La ciudad de Neuquén tendrá un día con cielo mayormente nublado y una noche parcialmente despejada. La temperatura máxima alcanzará los 23 °C y la mínima será de apenas 2 °C. El viento llegará desde el noreste con ráfagas de hasta 38 km/h.

Zapala

En Zapala el cielo estará cubierto durante el día, con algunas aperturas hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre -1 °C y 14 °C, con viento moderado del noreste a 27 km/h.

Cutral Co y Plaza Huincul

Las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán un jueves mayormente nublado, que dará paso a un cielo más despejado hacia la noche. Se espera una máxima de 19 °C y una mínima de 1 °C, con viento del este que alcanzará 37 km/h.

Villa La Angostura

En la cordillera, Villa La Angostura tendrá un día gris, con cielo cubierto durante toda la jornada y temperaturas frías, entre -3 °C y 7 °C. El viento será leve, del este, con ráfagas de hasta 9 km/h.

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

Chos Malal

En el norte de la provincia, Chos Malal amanecerá con cielo mayormente cubierto y la noche se despejará. La mínima será de -2 °C y la máxima de 14 °C, con un viento suave del noroeste de hasta 9 km/h.