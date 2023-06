Jorge Palacios, el veterano de Malvinas que acompañó a su nieto en la promesa de la bandera en Comodoro

Jorge Palacios, excombatiente comodorense de Malvinas, sigue agregando capítulos a su vida y esta vez vinculado a la familia que ama.

El pasado 20 de junio asistió al colegio Domingo Savio para acompañar a su nieto que prometió a la bandera y se dio el lujo de ser uno de los escoltas del símbolo patrio.

Palacios tiene una historia muy dura. Cumplía con el servicio militar obligatorio, recordó cada detalle cuando lo sorprendió un ruido estremecedor que en ese instante le hizo pensar que era un Hércules sobrevolando la zona. Sin embargo, pocos segundos pasaron hasta que pudo comprobar que se trataba de "dos grandes bombas arrojadas por aviones Vulcan ingleses". Una estalló a unos 30 metros de su posición; la otra, que impactó a escasos seis metros del pozo, fue casi fatal para él y su compañero, Raúl Ortiz.

Trelew: los alumnos de la Escuela N° 164 prometieron a la bandera

Hablándole a Dios y a Ortiz, cubierto por el poncho que según sus palabras se le "abrió en forma de manta" y entre dolores y plegarias, Palacios le pidió al "Señor" que no lo dejara "morir despacito"... Y la fe, o un destino que no era el de la muerte, les permitió ser rescatados por sus compañeros tras haber estado sepultados bajo tierra un lapso de tiempo que no sabe cuánto duró.

Hoy Jorge Palacios puede seguir contando su historia y disfrutando de una vida tranquila en la ciudad petrolera. Con el correr de los años, su figura crece y es valorado por el pueblo comodorense.

"Caty", la única alumna de cuarto grado de un pueblo de Chubut que prometió a la bandera

En el establecimiento educativo y según detallaron familiares, utilizó por segunda vez en su vida el saco con el cual visitó en 2019 al Papa Francisco en el Vaticano. En aquella ocasión viajó con el objetivo de reencontrarse con la imagen de la Virgen de Luján, aquella que el 4 de mayo de 1982 cargó por única vez, al salvarse de una explosión que lo enterró a dos metros bajo tierra y que salvó milagrosamente su vida, mientras hacía guardia.