CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El cantante Jorge Drexler contó que tanto él como su esposa, Leonor Watling, tuvieron coronavirus y ya están recuperados. Confesó que vivieron unos días “con mucho miedo” a raíz de la incertidumbre por los pocos conocimientos que hay sobre el Covid-19, pero los síntomas que sufrieron fueron leves.

Todo comenzó hace unos 20 días, cuando estaba de gira en Costa Rica. La situación en España, país en donde reside, se complicaba día a día y por eso el músico decidió suspender varios shows que ya tenía programados y apresurar el regreso a su hogar.

Poco después de volver a su casa, su esposa comenzó con los síntomas, y luego le pasó lo mismo a él. “La primera semana fue muy dura porque estuvo aislada mi mujer en un cuarto. La segunda semana pasé por lo mismo, y la carga se vuelve para uno mismo por la familia”, contó el uruguayo en diálogo con el programa El Objetivo, de La Sexta.

“Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque fue la versión suave de la enfermedad. Pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días. Nos asustamos todos, mucho. Recién agarro la guitarra por primera vez en dos semanas, para que tengas una idea si habré estado tocado en estos días”, reveló Drexler.

“El día que llegué acá se decretaron las medidas especiales y nos dimos cuenta de que nos teníamos que quedar acá y que tenía que llegar mi hijo de Londres. Lo que nos pasó a toda mi familia es que nos tomó de sorpresa. Esto no se veía venir”, añadió.

Según publica Infobae, no obstante, el cantautor dejó un mensaje tranquilizador: “Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento, de la misma manera en la que no hay que comprar a lo loco”.

“Los hospitales son para la gente que los necesita, que son las personas mayores o con enfermedades previas. Los hospitales están saturados: nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa. Quiero mandarles un abrazo a los amigos que han perdido seres queridos. Casi todos los días tenemos noticias de una persona cercana”, resumió.

Cuando estaba en Costa Rica, antes de regresar a su hogar, Drexler escribió una canción sobre el coronavirus, que llamó “Codo a codo”. Allí, el músico dice: “Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo a codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas”.