CAPITAL FEDERAL - Jimena Barón suspendió dos shows que debía dar en Villa Gesell tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, quien fue brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en esa ciudad balnearia.

"Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos hijos de mil p.... Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. #JusticiaParaFernando", escribió en redes sociales.

“Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. #JusticiaParaFernando”— ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 on Twitter Link ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 on Twitter

"No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un pibe que fue a bailar y terminó asesinado por 10 machitos hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también.#JusticiaParaFernando", añadió Barón, quien iba a actuar este martes en el mismo boliche en el que comenzó a ocurrir la pelea que terminó con Báez Sosa muerto tras la golpiza recibida por parte de 10 jóvenes de entre 18 y 20 años.

Según informó La Nación, incluso, este lunes por la noche, la cantante asistió a la marcha que se realizó en Gesell para pedir justicia por Fernando.

Una joven que trabaja en ese boliche y que fue testigo del brutal asesinato aseguró que los dueños de Le Brique abrieron al día siguiente como si no hubiera pasado nada y cuestionó: "Me dan vergüenza, lo único que les importa es la plata. Lo mataron [a Fernando] y a las 10 horas abrieron el boliche. Trajeron un famoso para que cante y poder llenarlo. No fueron capaces de acercarse a la familia", dijo Tatiana en diálogo con TN.

Mientras tanto, Virginia, la joven de 17 años que practicó maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) al cuerpo de Fernando mientras esperaban la ambulancia que tardó media hora, afirmó que la capacidad del boliche estaba desbordada. "Estaba muy lleno, hubo varias peleas más adentro. Yo me fui porque no se podía caminar. No pude distinguir cuál fue la pelea que involucró a Fernando mientras estuve adentro, pero afuera sí vi cómo se la agarraron con él", dijo al ciclo +Info en LN+.

El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un "fuerte traumatismo de cráneo".

Por el asesinato de Fernando hay 11 jóvenes arrestados, todos ellos de entre 18 y 21 años.