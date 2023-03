Jey Mammón subió un video a sus redes sociales, hablando sobre su vínculo con Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual.

“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, comenzó diciendo.

“Es por eso que hace una semana más o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar”.

Jey Mammon rompió el silencio y habló por primera vez de las acusaciones en su contra: qué dijo

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, aclaró el humorista.

Su relación con Benvenuto

Mammón contó su versión y reveló el momento en que conoció al joven denunciante.

“Ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor, yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, indicó.

El joven que denunció a Jey Mammon aseguró que 114 personas fueron abusadas por famosos

Asimismo, se refirió a un polémico tweet que se viralizó, tras lo ocurrido.

“Esta semana en la que estuve en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar, del 22 de diciembre de 2011, que dice ‘soñé que garchaba con mi ex, Lucas’. Dieron por sentado que Lucas era ese Lucas; yo podría decir que es otro Lucas, pero es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. No voy a poner debajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años”, manifestó el conductor de televisión.

Respecto a su relación con Benvenuto, sostuvo que “íbamos de la mano por la calle, nos besábamos por la calle”.

Y en cuanto al vínculo, “duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas. A veces te ves, te dejás de hablar, te volvés a ver. Desde que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho”.

Las fotos que complican a Jey Mammón: animaba fiestas sexuales donde iban menores

Por otra parte, dejo entrever que el joven que lo denunció estaría mintiendo sobre lo ocurrido.

“Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, cosas que yo no hice. No es así”, remarcó.

Fernando Burlando será su abogado

El ex conductor de La Peña de Morfi, reveló que el polémico abogado se hará cargo del caso.

Además, manifestó: “Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. Quiero dejarlo bien en claro. No quiero un pacto, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”.

Por último ,agregó: “Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo. Gracias”.