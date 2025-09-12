La línea aérea JetSmart anunció la ampliación de su frecuencia a Comodoro Rivadavia, con 7 vuelos semanales con Buenos Aires, de lunes a viernes, que se mantendrán durante el verano.

Así, desde Comodoro, la aerolínea ofrece un total de 16 destinos, entre los que se encuentran los vuelos protegidos con conexión que permiten unir la ciudad con otros destinos como: Córdoba, Salta, Tucumán, Mendoza e Iguazú, entre otros.

El presidente del Ente Comodoro Turismo y secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Fernando Barría, señaló que “cada nueva frecuencia aérea que se incorpora a Comodoro significa más oportunidades de desarrollo, tanto para el sector turístico como para las distintas actividades económicas que nos caracterizan".

Por otra parte, agregó que "la conectividad no solo facilita la llegada de visitantes, sino que también fortalece la integración regional y abre la posibilidad de generar nuevas inversiones en nuestra ciudad”.

En ese sentido, Barría destacó que desde el Municipio trabajan para posicionar a Comodoro como un destino estratégico en la Patagonia. "Esta ampliación de la oferta acompaña nuestra visión de una ciudad moderna, dinámica y abierta, donde el turismo y la conectividad se convierten en motores de crecimiento económico”, remarcó..

Por su parte, el gerente comercial de JetSMART en Argentina, Federico Petazzi, destacó que “Comodoro Rivadavia es un destino estratégico para la industria energética y para el desarrollo de nuevos negocios que impulsan la economía de la región y del país".

Por último, agregó: "Nuestro compromiso es acompañar ese potencial con más y mejor conectividad, incrementando frecuencias y optimizando las conexiones nacionales y regionales”.

JetSMART Airlines, la aerolínea ultra low cost de mayor crecimiento y con la flota más moderna de Sudamérica, continúa apostando por la conectividad nacional, en este caso con la ruta Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, con siete frecuencias semanales en septiembre, que se mantendrán también en el verano.

Actualmente, la aerolínea opera 24 rutas en Argentina, de las cuales 14 son domésticas y 10 internacionales, así como vuelos con escala que permiten viajar desde diferentes ciudades hacia países de la región.