El sistema de videovigilancia de Comodoro Rivadavia será reformulado. Así lo confirmó el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, quien reconoció públicamente las múltiples falencias del sistema actual y anticipó una reorganización profunda que incluirá el recambio de cámaras obsoletas, la reubicación de otras y la inversión en tecnología más eficiente.

Durante una entrevista en medios locales, Iturrioz fue contundente: “Hay una autocrítica porque en en un momento se hablaba de que hay cámaras, pero justo frente del Hospital Regional, no hay cámaras públicas. La autocrítica es válida porque la hicimos al inicio de gestión, porque habían seis cámaras en Comodoro y en lugares que eran absolutamente inocuos".

Según Iturrioz, el objetivo es “redefinir el esquema de ubicación y cobertura” en función de los mapas del delito y las zonas más conflictivas de Comodoro. “Vamos a redistribuir las cámaras para que cubran lugares estratégicos, con buena visibilidad, y que estén realmente al servicio de la prevención y la investigación”, afirmó.

En cuanto al equipamiento, el ministro adelantó que “hay un plan para incorporar nuevas cámaras con mejor resolución, visión nocturna y capacidad de grabación eficiente”. También señaló que buscarán mejorar la conectividad y el almacenamiento de imágenes, dos puntos críticos del sistema actual.

“La gente tiene que saber que una cámara no es magia, pero bien usada, puede marcar la diferencia en una investigación. Lo que no sirve es tener un aparato colgado en una esquina solo para decir que está ahí, cuando no graba nada útil”, explicó Iturrioz.

Además, destacó la importancia de la capacitación del personal que trabaja en los centros de monitoreo: “Queremos que los operadores estén entrenados para detectar movimientos sospechosos, hacer un seguimiento en tiempo real y dar aviso inmediato a las fuerzas policiales”.

El ministro también puso el foco en la necesidad de integración con otros sistemas de seguridad: “Las cámaras no pueden estar aisladas. Tienen que funcionar como parte de una red junto con el 911, los patrulleros, los domos, y hasta los dispositivos privados que puedan colaborar en causas judiciales”.

Finalmente, Iturrioz hizo una autocrítica sobre el estado actual del sistema: “Esto no es un problema nuevo, viene de años. Lo que nosotros hacemos ahora es tomar decisiones. No vamos a sostener un sistema ineficiente. Comodoro necesita un monitoreo urbano serio y moderno, y lo vamos a hacer”.

EL NUEVO CENTRO DE MONITOREO CON 12O CÁMARAS

El pasado 10 de marzo, se inauguró el nuevo Centro de Monitoreo de Comodoro Rivadavia, ubicado en calle Manuel de Arburua 3133, con un equipamiento con tecnología de última generación que permitirá optimizar la prevención del delito.

“Comodoro Rivadavia va a ser la primera ciudad de toda nuestra provincia que contará con esta tecnología, y es también la que mayor inversión tendrá en materia de videovigilancia”, reveló el gobernador, Ignacio Torres, durante la inauguración y aseguró que el objetivo del gobierno es seguir replicando más adelante este mismo modelo en otras zonas de la provincia.

En esta linea, sostuvo que “es importante entender que mientras más puntos de videovigilancia tengamos, más segura va a ser la provincia”, y aclaró que “no vamos a obligar a nadie que comparta sus cámaras con el Ministerio de Seguridad, lo vamos a hacer opcional y vamos a hacer una campaña muy fuerte para lograr el acompañamiento de la ciudadanía”.

Finalmente, Torres señaló que es clave también “avanzar con esta tecnología de reconocimiento facial, porque nos va a dar la posibilidad de, rápidamente, saber dónde están los delincuentes, de poder darle seguimiento en caso de tener algún prófugo y también le va a dar una herramienta muy importante a los fiscales que son quienes tienen que investigar”.