ITALIA - En medio de la dramática situación que atraviesa Italia por la pandemia del coronavirus, un grupo de integrantes del Partido Demócrata (PD) del distrito 6 de Milán inició una iniciativa bautizada "El derecho a decir adiós".

Lorenzo Musotto, concejal del distrito 6 de Milán, compartió en sus redes sociales un texto en el que explica que donaron tablets al Hospital San Carlos para que los ancianos internados y aislados puedan despedirse de sus familiares.

"La idea surgió por casualidad, cuando escuché al doctor Cortellaro, jefe del Hospital San Carlo de Milán, que contó en una entrevista sobre el dolor de las personas que ingresaron al hospital y que se internaron en total soledad y aislados de sus familias y amigos, conscientes de lo que estaba a punto de suceder y la falta de medios tecnológicos para que pudiesen hacer videollamadas con sus familiares", indicó Musotto en su Facebook.

"Entonces compramos tablets para donar al hospital y a un hospicio de ancianos para permitir que los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez", agregó.

Lorenzo explicó que durante las últimas semanas tuvo que mantenerse en cuarentena por haber estado en contacto con un amigo contagiado por el COVID-19 y que durante ese tiempo intentó buscar la manera de hacer algo por las miles de personas que trabajan para combatir al virus respiratorio.

"La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós", aseguró.

Mediante esta iniciativa, el concejal solicitó a otros italianos que se pongan en contacto con las instituciones médicas para realizar este tipo de donaciones.

Durante las últimas 24 horas Italia registró 475 decesos por el coronavirus, alcanzando el preocupante número de 2.978 muertos. El número de contagios es de 28.710, con un incremento de 2.648 casos en la última jornada.

Según anunció el titular de la Protección Civil, Angello Borrelli, los nuevos contagios muestran una "tendencia estacionaria", al tiempo que destacó el "número importante" que representan los 1.084 curados en un día, llevando el total de personas recuperadas hasta las 4.025.