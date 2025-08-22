En un nuevo esfuerzo por reducir la brecha digital y fortalecer el vínculo con las comunidades del interior provincial, el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) llevó adelante un Taller de Alfabetización Digital en la localidad de 28 de Julio, destinado a jubilados, pensionados y afiliados en general.

Cabe recordar que esta propuesta fue lanzada en marzo como una serie de talleres itinerantes que buscan facilitar el acceso de los adultos mayores a herramientas digitales, promoviendo su autonomía y mejorando su calidad de vida.

Durante las capacitaciones, se abordan diversos servicios digitales del ISSyS, como trámites en línea, autogestión, consulta de recibo de sueldo, receta electrónica, aplicación móvil, entre otros. Además, se registran las inquietudes de los participantes para mejorar el acceso a los servicios del Instituto.

En esta ocasión, la actividad se desarrolló en el Albergue de 28 de Julio (Ruta Provincial Nº 7) y se centró en capacitar a los asistentes en el uso de plataformas y servicios digitales que permiten realizar trámites de manera sencilla y sin intermediarios.

El presidente del ISSyS, Pablo Juan Macadam, destacó la importancia de esta política institucional, que forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno provincial para modernizar y acercar los servicios públicos a la ciudadanía.

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DINO

Durante la jornada, el equipo de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos del Gobierno del Chubut presentó DINO, la plataforma provincial que permite a los ciudadanos realizar múltiples gestiones en línea de forma ágil y sencilla. La presentación estuvo a cargo de Gastón Sander y Joaquín Castro, quienes capacitaron a los asistentes sobre el uso de esta herramienta.

Además, los participantes pudieron realizar consultas directas al subdelegado del ISSyS en Trelew, quien brindó respuestas y acompañamiento personalizados.

CÓMO SIGUE EL PLAN DE CAPACITACIONES

El ISSyS anunció que continuará con esta serie de talleres en otras localidades del interior. Las próximas jornadas están programadas para el martes 26 de agosto en Esquel y el miércoles 27 en Trevelin, donde se replicará la capacitación sobre alfabetización digital y la plataforma DINO.

Este trabajo conjunto entre el ISSyS, la Subsecretaría de Innovación y los municipios reafirma el compromiso de la provincia con la inclusión tecnológica y la modernización de los servicios públicos.

Gacetilla de información del Gobierno del Chubut, con edición de un periodista de ADNSUR