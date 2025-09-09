Una filtración en internet dejó al descubierto cómo será el rediseño de los nuevos modelos de la línea del iPhone 17, a pocas horas de que Apple lo presente oficialmente. Las imágenes provienen de una reconocida marca de fundas y accesorios para celulares, que ya comenzó a vender productos compatibles con los nuevos dispositivos, revelando sus principales características estéticas.

La filtración confirma lo que hasta ahora eran rumores: un cambio radical en la parte trasera de los iPhone 17, especialmente en los modelos Pro y Pro Max, que abandonan el clásico módulo cuadrado para las cámaras.

En su lugar, Apple optó por un diseño rectangular más ancho, que se extiende a lo largo del dispositivo y reubica las cámaras en forma de triángulo, en la zona superior izquierda.

Este nuevo formato mantiene el patrón de lentes de generaciones anteriores, pero le da al iPhone una identidad visual completamente distinta, apostando por una estética más moderna y disruptiva frente a modelos anteriores.

Por otro lado, el filtrado también muestra al iPhone 17 Air, un modelo que debutaría con esta generación como el más delgado de la familia, en reemplazo de los tradicionales modelos "Plus".

Este diseño se asemeja al estilo de los Google Pixel 9 y 10, con una sola cámara ubicada en un módulo alargado y centrado.

Aunque aún no hay información oficial sobre el grosor exacto del Air, las fundas indican una apuesta clara por la delgadez y la simplicidad, orientada a quienes buscan un teléfono más liviano y minimalista.

Las imágenes ya circulan en medios y redes, confirmando los cambios de diseño más importantes que Apple aplicará en los iPhone 17, antes incluso de su presentación oficial.

IPHONE 16 PRO MAX: EL MODELO MÁS AVANZADO DE APPLE HASTA EL MOMENTO

Antes del lanzamiento del iPhone 17, el modelo iPhone 16 Pro Max sigue siendo uno de los más potentes y costosos del ecosistema Apple. Hasta agosto de 2025, su precio ronda los 5.324.850 pesos argentinos para la versión base de 256 GB, según un distribuidor oficial en Mercado Libre.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL IPHONE 16 PRO MAX

PANTALLA Y DISEÑO: Cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, con resolución de 2.868 x 1.320 píxeles a 460 ppi. Su estructura de titanio ofrece resistencia con peso liviano, complementada con protección Ceramic Shield.

RENDIMIENTO: Equipado con el potente chip A18 Pro de 3 nanómetros, está optimizado para tareas exigentes, especialmente vinculadas a inteligencia artificial. Incluye una CPU de 6 núcleos, GPU de 6 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, capaz de ejecutar hasta 35 billones de instrucciones por segundo.

SISTEMA DE CÁMARAS: Su configuración incluye una cámara principal de 48 MP con estabilización óptica (OIS), un ultra gran angular de 48 MP y un telefoto de 12 MP con zoom óptico 5x. Además, integra un sensor ToF para mejorar la percepción de profundidad. La cámara frontal es de 12 MP.

ALMACENAMIENTO Y CONECTIVIDAD: Está disponible en versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, y es compatible con Wi‑Fi 7, permitiendo una conectividad más rápida y estable.

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR