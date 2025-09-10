El rubro que registró mayor aumento en agosto fue “Indumentaria, accesorios y servicios”, con un acumulado anual de 25,16% y una variación interanual del 41,26%. Este incremento se refleja directamente en el bolsillo de los rionegrinos, especialmente de quienes dependen de compras de temporada.

Otros rubros con alzas significativas fueron:

Esparcimiento: 5,6%

Artículos personales y de tocador: 5,24%

Transporte y servicios relacionados: 3,36%

Vivienda: 2,36%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,28%

En tanto, los aumentos en alimentos fueron más moderados, con un 0,78%, y la atención médica y gastos de salud apenas subieron 0,12%.

Evolución mensual de la inflación

El IPC de agosto (1,93%) supera al 0,98% de julio, mostrando una aceleración de los precios en la provincia. Durante los últimos cinco meses, la inflación mensual fue:

Julio: 0,98%

Junio: 0,78%

Mayo: 0,78%

Abril: 1,81%

Marzo: 2,11%

Con estos registros, la inflación acumulada en lo que va del año asciende al 13,08%, lo que evidencia un incremento sostenido que impacta en los gastos cotidianos de los hogares rionegrinos.

Un reconocido supermercado despidió a trabajadores con antigüedad que denunciaron “malas condiciones"

Impacto en la economía familiar

El aumento de precios en vestimenta, transporte y esparcimiento refleja un efecto directo en la planificación del presupuesto familiar. Los sectores de alimentos y salud, aunque con subas más moderadas, siguen siendo esenciales para el consumo cotidiano.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro continuará monitoreando estos indicadores para evaluar la evolución de los precios y orientar políticas públicas que mitiguen el impacto en la población.