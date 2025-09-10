IPC Río Negro agosto 2025: los rubros que más subieron y el impacto en el bolsillo
El IPC de Río Negro en agosto registró una suba del 1,93%, superior al 0,98% de julio, con aumentos destacados en indumentaria, esparcimiento y transporte, según informó la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia.
El rubro que registró mayor aumento en agosto fue “Indumentaria, accesorios y servicios”, con un acumulado anual de 25,16% y una variación interanual del 41,26%. Este incremento se refleja directamente en el bolsillo de los rionegrinos, especialmente de quienes dependen de compras de temporada.
Otros rubros con alzas significativas fueron:
- Esparcimiento: 5,6%
- Artículos personales y de tocador: 5,24%
- Transporte y servicios relacionados: 3,36%
- Vivienda: 2,36%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,28%
En tanto, los aumentos en alimentos fueron más moderados, con un 0,78%, y la atención médica y gastos de salud apenas subieron 0,12%.
Evolución mensual de la inflación
El IPC de agosto (1,93%) supera al 0,98% de julio, mostrando una aceleración de los precios en la provincia. Durante los últimos cinco meses, la inflación mensual fue:
- Julio: 0,98%
- Junio: 0,78%
- Mayo: 0,78%
- Abril: 1,81%
- Marzo: 2,11%
Con estos registros, la inflación acumulada en lo que va del año asciende al 13,08%, lo que evidencia un incremento sostenido que impacta en los gastos cotidianos de los hogares rionegrinos.
Impacto en la economía familiar
El aumento de precios en vestimenta, transporte y esparcimiento refleja un efecto directo en la planificación del presupuesto familiar. Los sectores de alimentos y salud, aunque con subas más moderadas, siguen siendo esenciales para el consumo cotidiano.
La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro continuará monitoreando estos indicadores para evaluar la evolución de los precios y orientar políticas públicas que mitiguen el impacto en la población.