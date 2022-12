Invitó a su novio al Mundial, le propuso casamiento y recibió una respuesta que se hizo viral: "Tengo algo..."

La historia de Aixa y Lucas tuvo un primer episodio cuando ella le regaló los pasajes para viajar al Mundial Qatar 2022. Posteriormente y tras la clasificación argentina, la joven dio un paso más y le propuso casamiento.

El pase a Octavos fue lo que le dio el pie a la joven para decirle que, si Selección llega a la final, o quiere casarse y que sea él quien se lo proponga.

"Yo traje a Lucas, le regalé los pasajes para que venga acá, así que si llegamos a la final me encantaría que me proponga casamiento”, dijo la joven en diálogo con TN.

Sin embargo, él la sorprendió con una contrapropuesta: "Uh, heavy. Yo tengo una propuesta mejor: si ganamos y todo, el próximo Mundial la invito yo a festejar juntos. Invito todo yo”, respondió con una sutil gambeta.

La joven planeó el viaje luego de que él por motivos económicos decidiera no viajar a alentar a la Selección, pero ante la contrapropuesta de su novio, expresó: “Es un Mundial, así que no voy a decir que no. Vamos paso a paso, todo puede llegar”.