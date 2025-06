José Luis Ferreira es un vecino del barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia, que en este invierno volverá a mostrar su compromiso y solidaridad con la comunidad.

En diálogo con el programa Buen Día Comodoro, por SETA TV, contó que a partir del 21 de junio - día en que comienza oficialmente el invierno - pondrá en marcha una red de 8 ollas populares solidarias en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de brindar más de 6.000 viandas calientes a personas que atraviesan situaciones de necesidad.

“Son ocho ollas solidarias que vamos a hacer en Comodoro Rivadavia, a partir del 21 de junio”

Entre los barrios ya confirmados mencionó: Máximo Abásolo, Fracción 14/15, Stella Maris y La Foresta en zona sur, y El Faro, Kilómetro 14 y Kilómetro 8 en zona norte.

“Hay mucha necesidad, bajó mucho el trabajo. En invierno a muchos se le complica, yo soy un un trabajador común, que hago pintura de casa nomás”, explicó .

“El año pasado ya hice 2 (ollas solidarias), y este año, bueno, vamos a hacer más de más de 4000 viandas”.

"Yo hace 2 meses ya empecé a trabajar, dos meses y medio más o menos, hago todos los fines de semana algún evento y por ahí se suma alguien de la Iglesia (Tabernáculo de la Fe) o algún amigo o conocido que tiene un tiempito, me van a ayudar.

“La mayoría de las veces hice eventos ahí en el Tabernáculo de la Fe. Ya tenemos comprado 320 kilos de arroz, 200 de lentejas, 25 kilos de sal, y 40 cajas de caldos de 12. Ahora vamos por 8 capones, van a ser 16 ganchos de chorizo y toda la verdura que lleva. Así que estamos haciendo todos los fines de semana un evento para llegar al 21 de junio, por lo menos con la mitad de las cosas que tengamos”, agregó.

Cómo colaborar

“Yo siempre trato de darle mi teléfono y comentarles más o menos lo que necesitábamos. Para la pollada de este sábado (31 de mayo) necesitamos lechuga, tomate y nos faltan una bolsita de carbón de 10 kilos por lo menos. Y siempre vamos preguntándole a la gente si pueden comprar esto o pueden comprar lo otro para ayudar. Porque esto es a pulmón, solamente lo hacemos por amor a las personas. El otro día vimos a un muchacho que hizo una olla en el Abásolo y en media hora repartieron como 300 viandas".

6.000 Viandas

José Luis reconoció que uno de sus objetivos es durante este invierno “hacer de más de 6.000 viandas”. En sentido explicó que uno de los cocineros “me dijo que 40 kilos de arroz, hacen 400 viandas más o menos”.

“Entonces, la idea es meterle 40 kilos de arroz, 25 kilos de lenteja, un capón y medio, 2 ganchos de chorizo, una bolsa y media de cebolla, 2 kilos de papa, una zapallo, calabaza, una zapallo criollo, una de zanahoria, 5 kilos de marrón y eso serían los ingrediente para hacer cada olla. Vamos a hacer más de 500 viandas por semana”, resaltó.

“El que quiera llevar ropa y vamos a tratar de ver eso. Yo hice la entrega de leña 3 años seguidos y este año no lo voy a poder hacer porque no tengo movilidad, tengo el auto roto. No tengo una camioneta como para decir, ‘hagamos un trabajo social todo el año’”, añadió José Luis.

“A mí me encanta ayudar a la gente, porque yo pasé frío, yo pasé hambre, yo sé lo que es tener necesidades. Uno lo hace por eso, porque sabe que hay gente que la pasa realmente mal”, recordó.

“Este sábado hacemos una apoyada a $20.000 pesos acá en el barrio Quirno Costa, así que si alguno quiere colaborar comprando un pollo, va a ser de mucha ayuda”, reveló.

Por último, aseguró que cualquier persona que quiera colaborar puede comunicarse al celular 2974275794. “Si me mandan un WhatsApp, les puedo contestar y les digo dónde vamos a estar, si quieren sumarse, quieren ver cómo trabajamos. Así que bueno, el que quiera colaborar, es bienvenido”, concluyó.