Invierno 2025: Inician una campaña de mantas y frazadas, ¿cómo participar?

Una vecina de Comodoro, convoca un año mas a colaborar con abrigo para este invierno de 2025. “¿Cómo podemos participar todos?”, se preguntó Alejandra Carrasco, de allí surgió la idea de poder confeccionar las mantas.

“Sabemos que no está fácil para comprar, pero de esta manera podemos participar todos sin gastar ni un peso. Porque la verdad que es a partir de ropa reciclada, que tenemos en casa que ya no sirve, que está rota, podemos armar cuadraditos y a partir de ahí lograr una manta, que eso es lo que buscamos para la gente que lo necesita”, indicó.

Y recordó, “el año pasado yo hice campaña de ropa de abrigo. Y la respuesta siempre es muy linda, la verdad que la gente acompaña muchísimo, pero siempre nos están pidiendo lo que es frazadas”.

“Sabemos que hay mucha gente que se calefacciona con leña o que tiene garrafas y no alcanza y este año está más complicado también para poder comprar. Entonces, se nos ocurrió lo de las mantas, es algo que piden siempre y no siempre tenemos. Esta opción es para poder armar por lo menos dos mantas por familia, mi objetivo es dentro de los espacios comedores y merenderos, y así tratar de de acompañar un poco este invierno que se viene”, anheló.

“Vamos a empezar con dos espacios, hay uno en zona norte que son 20 familias, por lo tanto, estamos hablando de 40 mantas. Entonces la idea es ir haciéndolo de a poquito, a medida que la gente va respondiendo y vamos logrando las mantas, ir aumentando, llegando a distintos espacios. Entonces, podemos empezar con 40 o 60 familias, entre merenderos, pero depende del acompañamiento podemos llegar a muchísimas más”.

Y agregó, “hablamos de 20 espacios a los que yo llego hoy por hoy, así que podemos hablar tranquilamente de 200 familias o más”.

QUÉ SE NECESITA

Carrasco comentó, “lo único que necesitamos es aquella ropa que ustedes no usen, ya sea de joggin, jean, cordero, lana gruesa, se corten cuadraditos de 20 x 20 o utilizando la tapa del helado, la cuadradita como molde, pueden cortar todos los cuadritos que le alcancen”, indicó.

“Todo eso lo pueden unir si saben coser, ya me lo pueden dar cosida y hacer la manta o me lo pueden dar a mí y yo se lo voy a pasar a un montón de personas que se han comprometido a ayudarme de grupos y talleres de de costureras que los van a coser. Por otro lado, también me pueden dar lo que es la parte de las remeras, sábanas viejas o camisas y eso va a servir para la parte de atrás de la manta. Y si saben tejer, pueden hacer cuadraditos tejidos o pueden hacer la manta y me lo pueden me pueden llamar y me lo pueden entregar”, detalló.