BUENOS AIRES - Una beba de 11 meses dio positivo de coronavirus y se recuperaba en un sanatorio privado de la localidad bonaerense de Ituzaingó, aunque su madre no tenía la enfermedad, por lo que los médicos investigan si pudo habérselo transmitido su progenitora aunque no haya desarrollado los síntomas.



El extraño caso fue difundido por el Sanatorio del Oeste de la localidad bonaerense de Ituzaingó que en un comunicado confirmó que hace cuatro días ingresó una paciente menor de edad que dio positivo de coronavirus y que se recupera en buen estado.



"La verdad no tenemos información de cómo pudo haber pasado, podría inferirse que o la nena no se contagió de la mamá o la mamá que ya pasó el proceso de la enfermedad, ahora ya está curada, porque el test le dio negativo", dijo un vocero del sanatorio en declaraciones al canal 13 de televisión.



Indicó que la beba "está en muy buen estado general" y entonces "le realizaremos el test, si esa prueba da negativo le damos el alta".



Precisó que a la única persona cercana a la beba que se le realizó el test fue a la mamá y que si la familia se acerca "podrá saberse si deben hacer la cuarentena en su domicilio".