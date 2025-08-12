Un presunto caso de violencia contra un alumno encendió las alarmas en la Escuela N° 155 Máximo Fernández Coria de Comodoro. El episodio fue denunciado a través de un mensaje en las redes sociales por una mujer que aseguró haber visto cómo una docente golpeaba y maltrataba a un chico de 2° grado.

“Cuando me acerqué al aula vi que la seño estaba con la puerta cerrada pegándole a un nene. Después lo sac�� y lo arrastró del brazo como si fuera un trapo de piso hasta la dirección. El nene lloraba desconsoladamente”, relató la denunciante en un mensaje dirigido a los padres que se viralizó en las redes.

Desde la escuela afirman que actuaron rápidamente. "Se llevó a cabo todo lo que está reglamentado según la normativa vigente ante el supuesto maltrato. Llamé a la Policía para que se hiciera presente y salvaguardar la integridad tanto de los estudiantes como del personal, y de manera simultánea a la supervisora técnica escolar, que nos acompañó en todo momento. También informé de inmediato a los superiores”, detalló la directora del establecimiento, Guadalupe Leblic, en diálogo con Jornada.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Tras esos primeros pasos formales, y ante la preocupación creciente entre los padres, la directora convocó a una reunión realizada este lunes. "Se escuchó a cada papá y se dejó registro en actas. Se hizo lo que corresponde hacer según la normativa vigente”, detalló Leblic.

En el momento del encuentro, en la escuela no sólo estaban presentes la supervisora técnica escolar y un equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación, sino también personal de la Sección 5° y la Policía Comunitaria.

“Se coordinó para que esté la seguridad que corresponde para salvaguardar la integridad de cada uno de los que asistimos al establecimiento”, detalló la directora.

Ese pedido de seguridad estuvo vinculado a una convocatoria que se había realizado para manifestarse frente a la escuela, a través de un flyer que también circuló en las redes. “Desconozco quién fue, porque se hizo de manera anónima. Cuando llegaron a la escuela pedí que estuviera la persona que había hecho la convocatoria y no estaba”, afirmó la directora.

El número de choferes de Uber crece en Comodoro al ritmo de los despidos, pero la demanda de viajes se derrumba

Sobre el futuro de la docente señalada, agregó: “No es facultad de esta dirección tomar esa decisión, sino de nuestros superiores, quienes están informados de toda la situación”.