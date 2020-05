TRELEW (ADNSUR) - Luego que se confirmaron otro caso positivo de coronavirus en Chubut, más precisamente en la ciudad de Trelew, el ministro de Salud, Fabián Puratich, indicó que “en el rastreo epidemiológico que se realizó se identificaron 19 contactos estrechos de estos casos, que se encuentran en aislamiento obligatorio”.

Fue en durante la presentación del reporte diario donde Puratich volvió a recordar la importancia de cumplir con “todas las medidas de prevención del COVID-19 que están vigentes hasta el día de la fecha; como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el no salir de las casas si no es necesario y el no circular después de las 20 horas”, así como “el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el toser y el estornudar en el pliegue del codo y sobre todo el distanciamiento social”.

En ese sentido, indicó: “si somos responsables en el cumplimiento de todas las medidas que tenemos que tomar en cuanto a la higiene, el distanciamiento social y la restricción de la circulación, todo va a ser más fácil de llevar adelante y vamos a tener menos cantidad de casos”.

Por esa razón consideró que “la sociedad no tiene que relajarse y tiene que saber que hay que seguir con las mismas medidas, igual que el primer día, por más que se hayan habilitado determinadas actividades. Las personas que tienen que salir a la calle son las que están autorizadas para salir a la calle, el resto tiene que seguir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.