CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Investigadores del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) diseñaron un respirador mecánico no invasivo de bajo costo para casos de pacientes con coronavirus de mediana gravedad que permitiría salvar muchas vidas ante un posible pico de la pandemia.



“La disponibilidad de estos respiradores permitiría salvar muchas vidas ante un posible pico de la pandemia”, comentó el doctor en Física y profesor de la UNLP, Gustavo Romero, director del IAR , a la Agencia CTyS-UNLaM.



Los ventiladores mecánicos no invasivos (VMNI) desarrollados pueden utilizarse tanto en mascarillas como en cascos.



Estos dispositivos permiten regular factores como el oxígeno que se bombea, la temperatura del aire y la humedad.



Además, el respirador cuenta con un sistema de alarmas por si el paciente se desconecta del ventilador o se altera su respiración.



Según Romero, “los dispositivos intermedios están destinados a los pacientes con afecciones respiratorias graves, pero no tan riesgosas, lo cual permite destinar los equipos más complejos (que requieren intubación) para los casos de extrema gravedad”.



“Cuando comenzó la pandemia, empezamos a tratar de identificar cuáles eran las principales necesidades del sistema de salud nacional y notamos que en el sector intermedio de los respiradores había una fuerte carencia de equipos”, afirmó Romero.



El profesor de la UNLP destacó que “todo el conocimiento que fuimos generando en áreas como electrónica, microelectrónica y radiofrecuencia, a su vez, se puede poner al servicio de otras aplicaciones y, en este caso, al servicio de la salud pública”.



El IAR es responsable de todo el proceso de desarrollo de estos nuevos respiradores, desde el diseño hasta la fabricación del prototipo, y pronto presentará un demostrador para su aprobación por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).