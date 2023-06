“Todavía no nos llegó la resolución del Tribunal Electoral Provincial por la que ellos se declaran incompetentes y hasta no contar con ese número, de forma oficial, no podemos dar a conocer la resolución”, dijo Miguel Montoya, presidente del Tribunal Electoral Municipal, poco después del mediodía del viernes.

Así, en lo que se supone que era cuestión de minutos, lo que tardase en llegar un mail desde el Tribunal Electoral Provincial de Rawson, se prolongó hasta horas de la tarde del viernes. “Ya tenemos redactada la resolución, pero no la podemos dar a conocer hasta no contar con ese instrumento”, argumentó Montoya, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Hablé con Rawson y me dijeron que en media hora me iban a enviar el número de resolución”, dijo Montoya, por lo que insistió en que no puede dar a conocer el resultado de la decisión del Tribunal Electoral Municipal. Sin embargo, sobre las 5 de la tarde del viernes, las partes seguían en espera.

TRASCENDIO QUE SE HARIA LUGAR AL PEDIDO DE LA LISTA BLANCA

Más allá del hermetismo de Montoya y la extraña demora en remitir el número de resolución desde Rawson, a través de un correo electrónico, en distintos círculos políticos ya trascendió que la resolución del Tribunal habría hecho lugar al pedido de la lista blanca, abriendo su derecho a participar de una elección interna.

Desde esa perspectiva, la decisión está en sintonía con lo resuelto por el Tribunal Electoral Provincial en relación a Esquel, donde habilitó a la precandidata María Eugenía Estefanía a enfrentar en elecciones internas a Matías Taccetta, el próximo domingo 4 de junio.

El otro punto de la resolución, a partir del planteo de la lista blanca, sería contrario a la posición de este sector, que había impugnado la participación de Guillermo Almirón como candidato extrapartidario, a la viceintendencia de Comodoro, en el binomio que integra con Ana Clara Romero. En ese plano, la decisión sería de rechazo a la impugnación.

Sin embargo, ante la falta de notificación de la resolución oficial, no se puede avanzar en la organización de la elección interna, que debería realizarse en menos de 48 horas, con padrones abiertos.

PEDIDO DE POSTERGACIÓN DE LA FECHA DE LA INTERNA

Mientras tanto, la apoderada de la lista blanca, Carolina Martínez, presentó en la tarde del viernes un escrito para que se postergue por algunos días la fecha de la elección. El problema es que el plazo para la oficialización de listas y candidatos vence el próximo sábado 10 de junio, por lo que la fecha electoral, de no hacerse este domingo, debería correrse para mediados de la semana próxima.

“Es una falta de respeto para los afiliados y se está negando el derecho a participar”, expresó Martínez, ante la demora en notificar la decisión.

En su presentación, Martínez solicita que la fecha se corra una semana, lo que resulta de aplicación imposible por el mencionado cronograma ya establecido y oficializado por el Tribunal Electoral Provincial. También manifiesta su extrañeza por la demora, ya que el número de resolución del TEP es el 28, según plantea la nota de la apoderada, en tanto dicho dato “ya es de público conocimiento”.

De este modo, la situación de Comodoro difiere ampliamente de la de Esquel, donde el domingo se realizarán internas abiertas en 4 escuelas, según confirmaron a ADNSUR fuentes de la Junta Electoral.

Por otra parte, en Comodoro quedarían dos alternativas: si los dos presidentes partidarios se ponen de acuerdo, se podría hacer una interna cerrada el próximo domingo, con participación exclusiva de los afiliados de partidos que componen la alianza. De lo contrario, si se mantiene la decisión de realizar una interna abierta, la fecha debería ser indefectiblemente entre miércoles y jueves de la semana próxima, ya que no hay tiempo material para realizarla este domingo.