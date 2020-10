CÓRDOBA (ADNSUR) – Una médica de 35 años es la primera infectada de coronavirus de Córdoba. Se trata de Cecilia Berbotto, quien en menos de dos meses volvió a contagiarse.

Este martes la enfermedad le provocó una pulmonía bilateral que la llevó a internación en la Clínica Vélez Sarsfield. Desde la terapia intensiva, la doctora generalista y forense, escribió un posteo para Facebook con la intención de dar a conocer su historia y concientizar sobre el peligro del Covid-19.

En su publicación, que se hizo viral, explicó que se trata de su segundo contagio de coronavirus: “Estoy cursando mi segunda infección por COVID-19 (primera reinfección) en menos de 2 meses. Soy una persona joven (35 años) y completamente sana sin ninguna enfermedad previa ni factor de riesgo. Tampoco fumo", redactó Berbotto en Facebook.

Asimismo, la joven madre de dos hijos habló a las personas que no toman en serio la enfermedad pandémica: “Este mensaje va dirigido a todos aquellos que todavía creen que este virus no existe, o es una joda, o no les va a pasar porque son jóvenes. Simplemente les pido respeto y empatía”, escribió.

Berbotto vive en Córdoba Capital, aunque el caso de Berbotto preocupa por tratarse de una grave reinfección, la médica contó que la evolución de su salud es favorable, así lo informó Crónica.