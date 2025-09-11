Insólito y viral: juguetes sexuales aparecieron bajo el tercer puente y se investiga su origen

Un hallazgo fuera de lo común sorprendió a quienes transitan por el tercer puente que une Neuquén y Cipolletti. Decenas de juguetes sexuales, en su mayoría consoladores, fueron encontrados desparramados en el pastizal debajo de la estructura, generando desconcierto y curiosidad entre vecinos y transeúntes.

El descubrimiento, rápidamente viralizado en grupos de WhatsApp y redes sociales, abrió un abanico de preguntas: ¿cómo llegaron allí? ¿Quién los dejó? ¿Por qué? Testigos locales destacaron la cantidad llamativa de los objetos y la aparente ausencia de embalaje, algunos incluso presentando daños.

Hipótesis sobre el origen

Entre las teorías que circulan, la más mencionada apunta a un posible descarte masivo de algún comercio erótico, aunque no hay denuncias ni indicios que confirmen cierres recientes. Otra suposición señala que podrían provenir de hoteles alojamiento o moteles, donde este tipo de objetos suele acumularse, aunque tampoco existen pruebas firmes que respalden esta versión.

Un empleado municipal involucrado en la limpieza urbana comentó que, pese a la emergencia por el viento en la zona, equipos se desplegarán para inspeccionar y retirar los objetos. Por ahora, no hay cámaras que permitan esclarecer cómo llegaron los juguetes al lugar, ni se presentó nadie a reclamarlos.

El hallazgo generó reacciones mixtas: desde humor y memes hasta cuestionamientos sobre la exposición de los objetos en un espacio transitado, incluso por menores de edad. Las imágenes circulan de manera viral, consolidando el hecho como una anécdota insólita y casi surrealista en el entorno urbano local.