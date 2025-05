Un escándalo de alto voltaje sacudió esta semana a General Roca cuando una mujer encontró su vehículo completamente escrachado con insultos pintados con aerosol. La frase "COG...R CON UN CASADO ES DE PU.." apareció en el capó, las puertas y el baúl del auto, dejando al descubierto un conflicto que, según trascendió, estaría vinculado a una relación extramatrimonial. El episodio fue revelado por medios locales y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió en la madrugada del lunes, en un barrio residencial de la ciudad. Vecinos aseguran que el ambiente “ya venía caldeado” por rumores de un supuesto romance prohibido. “Se sabían cosas, se comentaba en el barrio. Pero nadie pensó que iba a terminar así”, dijo una vecina a TodoRoca. El fuerte mensaje, escrito con aerosol negro, habría sido obra de la esposa del hombre involucrado en el affaire, quien eligió exponer a la presunta amante de la peor manera.

¿Se excedió? El insólito pedido de Franco Colapinto a Mirtha Legrand tras su reemplazo a Jack Doohan

La mujer afectada, en estado de shock, fue vista llorando junto a su vehículo vandalizado y llamando a su seguro para denunciar los daños. Aunque no hizo declaraciones públicas, se supo que la tensión escaló hasta el plano laboral: la esposa del chapista local –quien habría perpetrado el escrache– habría advertido que la mujer “ni se acerque al taller” a pedir presupuestos.

Las redes sociales no tardaron en explotar con las imágenes del auto escrachado, generando una ola de reacciones divididas. Mientras algunos aplaudieron la supuesta venganza, otros advirtieron sobre los peligros de tomar justicia por mano propia. "Esto no es empoderamiento, es violencia", escribió una usuaria. Otros apuntaron al hombre como verdadero responsable: "El que está casado es él, ¿por qué no lo rayan a él?", se preguntaban.