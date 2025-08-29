Insólito apagón en Puerto Madryn: loros provocaron la salida de una celda eléctrica

La ciudad de Puerto Madryn vivió en las últimas horas un episodio tan inesperado como llamativo. Una falla en la red eléctrica dejó sin suministro a miles de usuarios, y la causa no fue un desperfecto técnico ni una sobrecarga por consumo, sino el accionar de una bandada de loros que dañó parte de la infraestructura.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la plaza ubicada en las calles Lavalle y Piedra Buena, donde las aves provocaron la rotura del arco voltaico de las redes de media tensión. La situación derivó en la salida de la Celda 11, un sector clave del sistema de distribución, lo que dejó a numerosos barrios sin energía durante varias horas.

Desde la empresa prestataria informaron que, tras recibir el aviso de un vecino a través de redes sociales, se activó de inmediato el protocolo de emergencias. Técnicos del área de energía se trasladaron al lugar y trabajaron en la reparación, logrando restablecer el servicio en toda la ciudad en un lapso reducido.

El corte generó incertidumbre entre los residentes, ya que coincidió con una jornada de altas temperaturas y fuerte actividad comercial. Comerciantes del centro reportaron complicaciones momentáneas para atender al público, mientras que en algunos hogares se resintió el funcionamiento de electrodomésticos y equipos de refrigeración.

Aunque la interrupción fue breve, desde la empresa señalaron la importancia de la colaboración ciudadana. “El aviso que recibimos en redes sociales nos permitió llegar rápidamente al lugar del problema y actuar en consecuencia”, destacaron en el comunicado difundido tras el restablecimiento del servicio en la red social Facebook.

Los técnicos explicaron que los loros suelen posarse en las instalaciones eléctricas, pero pocas veces generan un daño de tal magnitud. En este caso, la bandada impactó sobre un punto sensible del sistema, lo que derivó en el corte generalizado.

Cabe mencionar que horas antes se produjo un hecho similar, pero por otros motivos. Según informó Servicoop, el desperfecto se debió a daños provocados sobre una línea de media tensión, producto del contacto con un hierro de una obra en construcción privada.

“Una vez reparada la red, se dio ingreso al Distribuidor Estivariz 1, quedando normalizado el servicio a las 16:50 horas”, informaron desde la cooperativa local. El corte se extendió por más de una hora.