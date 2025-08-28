Insólito: una modelo e influencer hizo una sesión en la Patagonia con poca ropa y terminó con hipotermia

Lo que comenzó como una sesión de fotos llamativa en Bariloche terminó en una emergencia médica. La influencer y modelo brasileña Karol Rosalin, reconocida como la "Mujer Fitness Perfecta" por Playboy, fue hospitalizada tras sufrir hipotermia en medio de una producción fotográfica en bikini, realizada a -5 °C en las montañas patagónicas.

El episodio ocurrió el pasado 25 de agosto en el Cerro Catedral, uno de los destinos turísticos más concurridos de la región. Allí, la joven de 26 años decidió sumarse a un reto viral y posar en traje de baño en plena nieve. Sin embargo, la situación rápidamente se complicó.

Una sesión que se convirtió en emergencia

Según relató en sus redes sociales, el intenso viento redujo aún más la temperatura, provocando una sensación térmica extrema. “Fue como estar dentro de un refrigerador… sin ropa”, explicó Karol a sus casi dos millones de seguidores en Instagram.

Tras varios minutos posando con la mínima ropa posible, comenzó a sentir pérdida de sensibilidad en los glúteos y un marcado entumecimiento. Ante la situación, tuvo que recibir asistencia médica de urgencia y fue trasladada a un hospital por síntomas de hipotermia.

Ya fuera de peligro, la modelo reapareció en redes sociales para llevar tranquilidad. “Mis hermosos, ya estoy bien. ¡Gracias por el cariño! Hacemos locuras en internet, ¿verdad? Jaja, ¡pero no pasa nada!”, escribió en tono distendido, acompañando sus palabras con fotos y videos posteriores.