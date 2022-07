Se trata de la concejala de Resistencia (Chaco), Katia Blanc, quien publicó un vídeo para sortear una docena de pastelitos. Según relató, una pastelería le regaló la comida y grabó las imágenes para conseguir seguidores en las redes sociales.

“Holis, les quiero mostrar algo que me acaban de mandar. Es un voucher de ‘La Buena Pasta’, una de las pymes locales de nuestra ciudad que me manda y me regala una docena de pastelitos para disfrutar este 9 de Julio”, arrancó.

“Así que se me ocurrió que vos arrobando esta publicación y comentando, dándole likes y siguiéndome, podés ganarte una docena de pastelitos para retirarlos el sábado en el local”, continuó.

Según detalló, los requisitos para formar parte del sorteo son sencillos. Los interesados deben “Seguirme, dar ‘me gusta’ a la publicación y comentar etiquetando con quién compartirías los pastelitos. Habrá dos ganadores, 1/2 docena para cada uno. El sorteo finaliza mañana -viernes- a las 20:00″.

Muchos fueron usuarios de Instagram siguieron sus indicaciones y otros criticaron la iniciativa. “Una humildad el sorteo”, “no vayas a sortear mucho”, “vergüenza debería darte sortear media docena”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.