Insólito: no consigue casa y le pagará un asado a quien le encuentre un alquiler

Una joven se mudó de una ciudad chubutense a otra, y hace dos meses que no encuentra un lugar para vivir. Su familia está compuesta por dos personas adultas, cuatro chicos y dos mascotas. Como una broma, comenzó a decir que pagaría un asado a la persona que le ayude a conseguir alquiler, pero ahora se convirtió en algo serio.

Un inconvieniente en el país es encontrar alquiler, y más cuando se trata de una familia con menores de edad y también mascotas. Las personas llegan a utilizar todo su ingenio en medio del escenario de incertidumbre en el país.

Tamara Villalba es una maquilladora que se mudó desde Puerto Madryn a Trelew en abril de 2023. Hace dos meses que busca alquiler junto a su familia, pero todavía no lograron conseguir un lugar acorde para ellos.

Arranca la temporada de tulipanes en Trevelin: ¿Cuánto sale la entrada?

Actualmente la familia compuesta por dos adultos, cuatro menores de edad y dos mascotas, vive en una casa alquilada, pero necesitan más espacio para estar cómodos. Tamara también tiene su propio estudio de maquillaje, pestañas y uñas.

“Se me ocurrió en forma de broma -pero no tan broma-, hacer una publicación que le pagaba un asado quien me diera información de un alquiler y concretarlo”, dijo Tamara a Jornada.

Si bien la frase resonó en las redes sociales y es graciosa, demuestra la difícil realidad que enfrentan las personas de diferentes localidades para conseguir un alquiler que sea adecuado a sus necesidades.

El insólito objeto de hace más de 20 años que trajo la marejada en Chubut

La mujer contó que busca una casa o departamento con dos dormitorios, un patio, que esté cerca de la Escuela 195 y el Jardín 405 donde van sus hijos, y que permita tener mascotas. Lo mejor sería que esté ubicado en la zona norte de la ciudad, en los barrios San Martín, Don Bosco, Luz y Fuerza y Oeste.

Según explicó Tamara, la persona que le brinde información precisa, será recompensada con un asado para cuatro personas.

El teléfono de Tamara es 2804636686 para todas aquellas personas que deseen ayudarla.