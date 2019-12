PUERTO MADRYN (ADNSUR) - El peor desayuno de su vida tuvo Alejandra y su marido, cuando el miércoles por la mañana se levantaron y quisieron comer un pan dulce.

Según contó a Radio 3, ella intentó cortar el pan dulce pero el cuchillo no se clavaba, y decidió abrirlo con la mano.

La mujer esperaba encontrar pequeños pedazos de fruta seca y demás. Sin embargo, lo que que encontró fue desagradable: En medio del pan dulce había un trapo.

"Lo primero que hice fue vomitar por la impresión. Nos llamó la atención la dureza en la parte de arriba y lo abrí con la mano. Me encontré con que salía algo grande de adentro y mi marido me dijo que no lo saque”.

La mujer hizo la denuncia en el área de Bromatología de Madryn, también se dirigió al supermercado y se comunicó con la empresa Terrabusi, pero no obtuvo respuesta de ningún tipo.

"La operadora me propuso reponer el pan dulce pero le dije que no porque no tengo las garantías para consumir eso, que no sé qué es, no quiero nada de Terrabusi. Quiero que se hagan cargo públicamente y para los consumidores de que sus productos tienen las garantías para poder consumirlos”, indicó, confirmando que el pan dulce lo dejó frizzado por recomendación de bromatología.