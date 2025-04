La ciudad de Bariloche se distingue por ser uno de los destinos turísticos más elegidos en el país. Sin embargo, pocos saben que se encuentra enfrentando por estos días una inesperada invasión de una especie que, aunque no es nativa de la región, ha comenzado a ocupar terrenos cercanos a la localidad rionegrina: se trata de jabalíes salvajes.

El subsecretario de Planeamiento de la localidad, Alfredo Allen, contó que los jabalíes llegaron a la zona a principios del siglo XX, pero lo realmente sorprendente, según el propio funcionario, es cómo han logrado adaptarse y expandirse sin ser detectados durante tanto tiempo, acercándose cada vez más a las zonas urbanas.

En este marco, planteó que la presencia de estos jabalíes no solo afecta el ecosistema, sino que también pone en riesgo la seguridad de los habitantes. Hasta el momento, las autoridades no han logrado encontrar una solución efectiva, y la preocupación crece a medida que los jabalíes continúan invadiendo la ciudad.

"¿Cómo una especie tan ajena a la región logró establecerse tan profundamente sin que nadie se diera cuenta hasta ahora?", se preguntan varios.

"Es una especie invasiva, no es nativa de Argentina, ni de toda América", explicó Allen. Y recordó que estos animales fueron introducidos en su momento en la Patagonia para la caza mayor; sin embargo, han proliferado hasta convertirse en un problema en Bariloche, donde se han acercado a áreas urbanas como la cancha de golf del hotel Llao Llao.

"Erradicarlo es imposible, ya llegó para quedarse", afirmó a Cadena 3 y reconoció que la única manera de tener algún tipo de regulación es a través de un control de la población, ya que la caza controlada en el ejido municipal esta prohibida.

"Imagínate que haya cazadores a los tiros dando vueltas por Bariloche, es imposible", dijo Allen

"Son peligrosos, son salvajes y no están acostumbrados a la presencia del humano", comentó y por ello, pidió a los vecinos que en caso de encontrarse con uno es importante "no asustarse, no correr, no enfrentarlo, ni arrinconarlo", aconsejó . La clave es mantener la calma y permitir que el animal se aleje sin sentirse amenazado.

Mientras tanto, las autoridades locales buscan soluciones para manejar esta invasión que afecta tanto a la fauna local como a la comunidad de Bariloche.