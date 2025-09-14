Inscripciones ciclo lectivo 2026 en Chubut: paso a paso, cómo completar el formulario online con DINO
Del 15 al 30 de septiembre estará habilitado el sistema de solicitud de vacantes para nivel inicial y primer grado. La inscripción se realizará por WhatsApp, a través del asistente virtual Dino.
Con la mira puesta en el inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de Chubut lanzó una nueva modalidad para las inscripciones escolares. A partir del 15 de septiembre y hasta fin de mes, las familias podrán solicitar vacantes para sala de 3, 4 y 5 años en nivel inicial, y para primer grado de la primaria, de manera 100% digital.
La novedad de este año es que el trámite se hará a través de Dino, el asistente virtual que funciona por WhatsApp, con el objetivo de simplificar el proceso y evitar largas filas en las escuelas. “Queremos darle tranquilidad a las familias. Los datos que se piden son los mismos que en los formularios de otros años”, aseguró la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli.
Además, aclaró que la inscripción no depende del día en que se realice. “No es necesario que todos los padres se anoten el 15, ni esperar hasta último momento: hay tiempo hasta el 30 y las vacantes están garantizadas para todos los niños de la provincia”, subrayó.
CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO: GUÍA PASO A PASO
A continuación, el detalle completo del proceso de inscripción escolar a través de Dino, paso por paso.
PASO 0 – VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
Antes de iniciar cualquier gestión, Dino solicitará verificar la identidad de la persona adulta responsable. Se pedirá:
- Número de documento
- Fecha de nacimiento
- Pregunta de seguridad
- Datos de contacto
Cabe aclarar que esta validación solo se hace una vez. Una vez verificada, no se volverá a pedir en gestiones posteriores.
PASO 1 – ACCEDER AL FORMULARIO
Se puede ingresar al formulario por tres vías:
- Acceso directo: https://chb.gob.ar/InscripciónEscolar2026
- QR: https://chb.gob.ar/InscripciónEscolar2026_QR
- Menú de Dino → Gestiones → Inscripción escolar 2026
PASO 2 – IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Se debe completar:
- DNI y fecha de nacimiento del estudiante
- Pregunta de seguridad
Si hay más de un menor a cargo, se debe repetir este proceso por cada uno.
PASO 3 – CONFIRMACIÓN DE TITULAR
Dino mostrará un mensaje para confirmar que se está solicitando una vacante para el menor correcto:
“A continuación, vas a solicitar una vacante para {nombreEstudiante}, ¿es correcto?” Opciones: Sí / No
PASO 4 – VERIFICACIÓN DE DOMICILIO
Dino preguntará si el domicilio registrado es correcto:
“Tengo registrado que el domicilio de {nombreEstudiante} es {domicilio}, ¿es correcto?” Opciones: Sí / No
Si es incorrecto, se deberá cargar:
- Calle y localidad
- Factura de servicio a nombre del adulto responsable
PASO 5 – FOTOS DEL DNI
Se deben adjuntar dos imágenes del DNI del estudiante:
- Frente y dorso
- Formatos aceptados: PDF, JPG o PNG
PASO 6 – PRIMER ADULTO RESPONSABLE
Datos requeridos:
- Vínculo: padre, madre o tutor
- DNI y fecha de nacimiento
La información se valida con RENAPER. Si hay error, debe corregirse.
PASO 7 – SEGUNDO ADULTO RESPONSABLE
Se pregunta si hay un segundo adulto responsable.
- Si la respuesta es sí, se repite el paso anterior.
- Si la respuesta es no, se avanza.
PASO 8 – NIVEL EDUCATIVO
Se debe indicar para qué nivel se solicita vacante:
- Nivel inicial: sala de 3, 4 o 5
- Primaria: primer grado
- Secundaria: primer año
A partir de este punto, las preguntas varían según el nivel.
PASO 9 – PRIMARIA: ESCUELA ACTUAL
Se consulta en qué institución de nivel inicial cursó durante 2025. Respuesta abierta.
PASO 10 – LOCALIDAD DE LA VACANTE
Se pregunta si se desea vacante en la localidad del domicilio declarado:
“¿Querés solicitar una vacante en {localidad}?” Opciones: Sí / No
PASO 10 BIS – PRIMARIA: LOCALIDAD LABORAL
Si se opta por vacante en la localidad de trabajo:
- Se elige la localidad
- Se adjunta constancia laboral del adulto responsable
PASO 11 – SELECCIÓN DE ESCUELA
Se muestra el listado de escuelas disponibles según localidad (residencia o trabajo).
También se puede elegir "Ninguna" y se abre instancia para resolver el motivo:
- a) Faltan escuelas
- b) Localidad declarada no es correcta
PASO 12 – TURNO PREFERIDO
Se elige preferencia de turno:
- Mañana
- Tarde
- Jornada completa
La asignación dependerá de la disponibilidad.
PASO 13 – ALTERNATIVA SI NO HAY VACANTES
En caso de no haber vacante en la escuela o turno elegidos, se debe elegir entre:
- Misma escuela, otro turno
- Mismo turno, otra escuela (debe seleccionar cuál)
PASO 14 – HERMANOS EN LA INSTITUCIÓN
“¿Tenés un/a hermano/a estudiando en {establecimiento}?” Si la respuesta es sí, se debe subir certificado de alumno regular.
PASO 15 – DISCAPACIDAD
Se consulta si el estudiante tiene alguna discapacidad. En caso afirmativo, se debe cargar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
PASO 16 – APOYO EDUCATIVO
Se consulta si requiere apoyo de servicio educativo. Si responde sí, debe especificar el tipo de apoyo necesario.
CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
La inscripción escolar queda confirmada cuando se emite un comprobante con los datos del estudiante y la escuela seleccionada.