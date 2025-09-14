Con la mira puesta en el inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno de Chubut lanzó una nueva modalidad para las inscripciones escolares. A partir del 15 de septiembre y hasta fin de mes, las familias podrán solicitar vacantes para sala de 3, 4 y 5 años en nivel inicial, y para primer grado de la primaria, de manera 100% digital.

La novedad de este año es que el trámite se hará a través de Dino, el asistente virtual que funciona por WhatsApp, con el objetivo de simplificar el proceso y evitar largas filas en las escuelas. “Queremos darle tranquilidad a las familias. Los datos que se piden son los mismos que en los formularios de otros años”, aseguró la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli.

Además, aclaró que la inscripción no depende del día en que se realice. “No es necesario que todos los padres se anoten el 15, ni esperar hasta último momento: hay tiempo hasta el 30 y las vacantes están garantizadas para todos los niños de la provincia”, subrayó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO: GUÍA PASO A PASO

A continuación, el detalle completo del proceso de inscripción escolar a través de Dino, paso por paso.

PASO 0 – VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

Antes de iniciar cualquier gestión, Dino solicitará verificar la identidad de la persona adulta responsable. Se pedirá:

Número de documento

Fecha de nacimiento

Pregunta de seguridad

Datos de contacto

Cabe aclarar que esta validación solo se hace una vez. Una vez verificada, no se volverá a pedir en gestiones posteriores.

PASO 1 – ACCEDER AL FORMULARIO

Se puede ingresar al formulario por tres vías:

Acceso directo: https://chb.gob.ar/InscripciónEscolar2026

QR: https://chb.gob.ar/InscripciónEscolar2026_QR

Menú de Dino → Gestiones → Inscripción escolar 2026

PASO 2 – IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Se debe completar:

DNI y fecha de nacimiento del estudiante

Pregunta de seguridad

Si hay más de un menor a cargo, se debe repetir este proceso por cada uno.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

PASO 3 – CONFIRMACIÓN DE TITULAR

Dino mostrará un mensaje para confirmar que se está solicitando una vacante para el menor correcto:

“A continuación, vas a solicitar una vacante para {nombreEstudiante}, ¿es correcto?” Opciones: Sí / No

PASO 4 – VERIFICACIÓN DE DOMICILIO

Dino preguntará si el domicilio registrado es correcto:

“Tengo registrado que el domicilio de {nombreEstudiante} es {domicilio}, ¿es correcto?” Opciones: Sí / No

Si es incorrecto, se deberá cargar:

Calle y localidad

Factura de servicio a nombre del adulto responsable

PASO 5 – FOTOS DEL DNI

Se deben adjuntar dos imágenes del DNI del estudiante:

Frente y dorso

Formatos aceptados: PDF, JPG o PNG

PASO 6 – PRIMER ADULTO RESPONSABLE

Datos requeridos:

Vínculo: padre, madre o tutor

DNI y fecha de nacimiento

La información se valida con RENAPER. Si hay error, debe corregirse.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

PASO 7 – SEGUNDO ADULTO RESPONSABLE

Se pregunta si hay un segundo adulto responsable.

Si la respuesta es sí, se repite el paso anterior.

Si la respuesta es no, se avanza.

PASO 8 – NIVEL EDUCATIVO

Se debe indicar para qué nivel se solicita vacante:

Nivel inicial: sala de 3, 4 o 5

Primaria: primer grado

Secundaria: primer año

A partir de este punto, las preguntas varían según el nivel.

PASO 9 – PRIMARIA: ESCUELA ACTUAL

Se consulta en qué institución de nivel inicial cursó durante 2025. Respuesta abierta.

PASO 10 – LOCALIDAD DE LA VACANTE

Se pregunta si se desea vacante en la localidad del domicilio declarado:

“¿Querés solicitar una vacante en {localidad}?” Opciones: Sí / No

PASO 10 BIS – PRIMARIA: LOCALIDAD LABORAL

Si se opta por vacante en la localidad de trabajo:

Se elige la localidad

Se adjunta constancia laboral del adulto responsable

PASO 11 – SELECCIÓN DE ESCUELA

Se muestra el listado de escuelas disponibles según localidad (residencia o trabajo).

También se puede elegir "Ninguna" y se abre instancia para resolver el motivo:

a) Faltan escuelas

b) Localidad declarada no es correcta

PASO 12 – TURNO PREFERIDO

Se elige preferencia de turno:

Mañana

Tarde

Jornada completa

La asignación dependerá de la disponibilidad.

PASO 13 – ALTERNATIVA SI NO HAY VACANTES

En caso de no haber vacante en la escuela o turno elegidos, se debe elegir entre:

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

Misma escuela, otro turno

Mismo turno, otra escuela (debe seleccionar cuál)

PASO 14 – HERMANOS EN LA INSTITUCIÓN

“¿Tenés un/a hermano/a estudiando en {establecimiento}?” Si la respuesta es sí, se debe subir certificado de alumno regular.

PASO 15 – DISCAPACIDAD

Se consulta si el estudiante tiene alguna discapacidad. En caso afirmativo, se debe cargar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

PASO 16 – APOYO EDUCATIVO

Se consulta si requiere apoyo de servicio educativo. Si responde sí, debe especificar el tipo de apoyo necesario.

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

La inscripción escolar queda confirmada cuando se emite un comprobante con los datos del estudiante y la escuela seleccionada.