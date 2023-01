Insatisfechos: 7 de cada 10 argentinos no están conforme con su trabajo ni su salario

Preocupante. Según un estudio realizado por una importante bolsa de trabajo, 7 de cada 10 argentinos está disconforme con su trabajo. Además, los trabajadores argentinos son los más insatisfechos de la región.

. Así lo muestra la encuesta Balance 2022 y expectativas 2023 del portal de empleos Bumeran. El número es el más alto de la región y también está sobre las cifras obtenidas en las ediciones anteriores del mismo estudio.

A la hora de analizar esta situación es imposible dejar de lado el presente económico de la Argentina. Según los datos del INDEC, en el 2022 el país acumuló un incremento del 94,8 por ciento.

En este contexto, la encuesta Balance 2022 y expectativas 2023 del portal de empleos Bumeran, expuso que casi 7 de cada 10 asalariados no están conformes con su empleo.

Ante la pregunta ¿Estás conforme con tu trabajo? En Argentina, el 67% de las personas encuestadas respondió que no y tal vez el dato más duro es que ese número está por encima del promedio de la región, 56%, y de cada uno de los países participantes: dijeron que no el 40% en Perú, el 57% en Ecuador, el 60% en Chile, y el 66% en Panamá.

“El 67% de los argentinos que participaron del estudio no está conforme con su trabajo. En 2021, el 64% no lo estaba. En el 2020, el 66% respondía de esta forma", rememora Federico Barni, CEO de Jobint. Y agrega: "En otro estudio realizado durante el 2022, les preguntamos si querían renunciar a su empleo. El 71% respondió que sí. Sin dudas, la pandemia generó cambios irreversibles en el mundo laboral: hoy las personas quieren trabajar de lo que les gusta”, afirmó.

Por otra parte, el 61% de los argentinos encuestados tampoco está conforme con su sueldo. Pasa lo mismo con el 55% de los panameños, el 58% de los ecuatorianos, el 58% de los peruanos, y el 65% de los chilenos. En promedio, el 59% de la región está inconforme con su remuneración.

En relación con los datos de las ediciones anteriores, la disconformidad salarial en Argentina bajó. El 70% no estaba satisfecho con su remuneración en 2021, y el 63% en 2020.

CUANTO ES EL AUMENTO PRETENDIDO

El 33% solicitaría entre un 20% y un 40%, el 26% entre un 15% y un 20%, el 25% más de un 40%, el 13% entre un 10% y un 15%, y el 3% entre un 5% y un 10%.

En la región, el 25% optaría por un aumento de entre un 20% y 40%, un 24% de entre un 15% y un 20%, otro 24% de entre un 10% y un 15%, el 19% de más de un 40%, y el 8% de entre un 5% y un 10%.

Ante la consulta de que, si deseaban cambiar de trabajo, el 69% de los argentinos dijo que sí y el 31% no. Otro dato no menor es que este número es el más bajo de la región.

En Chile, el 73% dijo que quería un ascenso, el 75% en Panamá, el 81% en Perú, el 83% en Ecuador. El promedio regional es de un 78%, 9 puntos porcentuales por encima de la cifra argentina.

QUE PASA SON LOS DESEMPLEADOS

En Argentina, el 51% espera conseguir un trabajo, el 20% quiere cambiar de trabajo, el 19% es muy optimista, el 4% no tiene expectativas, el 3% desea ser ascendido, el 2% no cree poder cambiar de trabajo y el 1% no estima conseguir trabajo.

SOBRE LA ENCUESTA

*Participaron 8204 trabajadores de toda la región

*1684 de Argentina,

*1270 de Chile,

*2532 de Ecuador,

*1215 de Panamá y

*1503 de Perú.