El último día que un inquilino deja una propiedad, suele transformarse en una jornada de análisis para el dueño. Verificar el estado en el que lo deja, es fundamental. Sin embargo, no todos tiene la misma suerte. O desgracia. En un departamento ubicado en el casco céntrico de Newcastle (Inglaterra), todo terminó realmente mal.

Es que un inquilino abandonó el recinto y sus dueños se encontraron con un estado difícil de explicar. Tras las reiteradas quejadas de los vecinos del edificio, el dueño y allegados arribaron al lugar, encontrándose con la sorpresa: mugre y desorden, basura de todo tipo acumulada. El olor era tan impresionante que solo pudieron estar unos minutos y se tuvieron que retirar.

La falta de higiene era tan importante que, sí una persona decidiera limpiarla por su cuenta, tardaría semanas. Por eso, los dueños buscaron empresas especializadas en limpieza, encontrando respuestas negativas. Nadie quería el trabajo, por más dinero suficiente para pagar una tarea compleja y estresante. Solo una se animó y tomó el desafió: "Gold Star Haulage and Removals"

"El inquilino era un alcohólico que dejó todo arruinado. Recibí una llamada para verlo y pensé esto es malo. Para mí era trabajo y no me podía negar. Otras compañías lo habían rechazado. Cuando llegué el olor era horrible. Habían dejado la comida allí por un tiempo", señaló el dueño de la empresa a The Sun.

Tras reunir a un grupo de empleados, limpiaron el departamento. Llenaron 3 camionetas y tardaron 7 horas para remover toda la basura. Encontraron botellas vacías de cerveza y ron. Además, todo el suelo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. "Retiramos todo tipo de ropa, llantas, colchones", agregó.

La propiedad deberá ser renovada por completo. Su ubicación es estratégica, ya que se trata de un área solicitada y pisos que cuestan aproximadamente de 160,000 dólares".