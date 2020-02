RAWSON (ADNSUR) - Este miércoles comienza el nuevo ciclo lectivo en Chubut pero con cierta irregularidad, por el paro por 72 horas definido por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut y también por los privados nucleados en SADOP. A las 11 horas habrá una movilización en la sede central del Ministerio de Educación en Rawson.

Si bien la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y estableció una primera audiencia para este miércoles a las 8 horas, ya desde ATECh anticiparon que rechazarán la resolución y continuarán con las medidas de fuerza. Frente a ello, el gobernador Mariano Arcioni anticipó que habrá descuentos para quien no esté en el aula. Además, evalúan declarar la “ilegalidad” del paro y solicitar al Ministerio de Trabajo de la Nación sanciones contra el gremio. Incluso como posibilidad recurrir a la Justicia.

El acto de apertura del ciclo lectivo 2020 se realizará hoy miércoles en una escuela del Dique Florentino Ameghino, tal como fue informado ayer por la tarde por las autoridades de Educación. Allí estará presente el ministro de Educación, Andrés Meizsner, junto al gobernador Arcioni y otros funcionarios.

En diálogo con diario Jornada, el ministro de Eduación Meizsner, consideró como “extraña” la medida de fuerza lanzada por la ATECh en el marco del cumplimiento que viene haciendo el Ejecutivo de las deudas paritarias. Y manifestó que todas las escuelas permanecerán abiertas, por lo que esperan un bajo nivel de adhesión.

“Lo que vemos es que muchos docentes que habían adherido a paros anteriores no lo estarían haciendo ahora. Estuve en la escuela 100 de Gaiman y charlando con la directora vimos que el acatamiento será muy bajo. Algunos puntos medulares como Madryn o Comodoro quizás son más conflictivos”, dijo.

El funcionario también afirmó que "todos los establecimientos escolares, salvo dos o tres casos puntuales, estarán en condiciones para que los chicos retornen a las aulas. Al margen de obras que se continuarán en medio del desarrollo escolar".

Acerca de la decisión del principal sindicato docente de parar por 72 horas, el titular de la cartera de Educación expresó: “Siempre mantenemos las conversaciones. Pero ¿qué materia nos falta hablar con ellos si en el acta del 14 de febrero les informamos todo lo que íbamos a cumplir, que era el 100 por ciento de la paritaria?”, se preguntó.

"Me resultó llamativa la medida de fuerza. Ahora, si me dicen que es el pago escalonado, en toda la provincia es así. Con el tema de infraestructura se vienen haciendo muchas cosas”. Y comparó con lo que pasa en otros puntos del país: “En Buenos Aires le deben la cláusula gatillo de diciembre y sin embargo las clases inician igual. No se entiende lo que pasa acá”.

Ratificó para el próximo 2 de marzo la primera reunión para abrir la Comisión Negociadora con los gremios de cara a todo este 2020: “Es para sentarnos a charlar situaciones que no tienen que ver estrictamente con lo salarial, porque hay que esperar lo que define el Gobierno Nacional, pero hay que ver el nomenclador del cargo docente, el tema de los directores de escuelas rurales y avanzar en otras cuestiones”.

DOCENTES PRIVADOS

De parte de los docentes privados, el SADOP también decidió en asamblea la semana pasada parar por 72 horas. Además se sumaría a la manifestación que se llevará hoy en el Ministerio de Educación por parte de ATECh. La secretaria general del gremio, Carolina Rubia, aseguró que “tenemos pensado plegarnos a la movilización de todo el colectivo docente. Esta complejo el panorama porque tenemos muchas audiencias con los empleadores en materia en Secretaría de Trabajo. Veremos si nos podemos sumar”.

Sobre la decisión de ir al paro, explicó que “en primer lugar por el pago del salario en tiempo y forma que es algo que no viene sucediendo hace mucho tiempo. Sobre todo en los colegios que están subvencionados y en primer lugar los salesianos, que esperan que Provincia transfiera. Después el tema de los aprietes a compañeros sobre todo en Cholilla donde está subvencionada y cuando se afilian, la patronal va contra ellos. Cambio de horarios arbitrarios y les niegan las licencias los empleadores”.

“El otro tema que se reclama son los despidos encubiertos en diciembre, que cuentan con los ojos cerrados de la Secretaría de Trabajo, que no acciona o dictaminó a favor de los empleados. En el sector Inicial se han dado muchísimos casos”.

Consultada acerca de por qué se pliegan al reclamo de la ATECh cuando el reclamo puntual es contra el empleador privado, refirió que “lo que hacemos siempre es salir a la calle bajo dos consignas. Exteriorizar que en la gestión privada también hay cosas que no se cumplen. Y que la responsabilidad es del empleador, más allá de que la manifestación es al Estado. Aprovechar ese espacio para poner de relieve el reclamo. Para romper y desmitificar que en gestión privada nunca pasa nada. Todo ese conjunto se junta y ahí lo decimos”.

Además “no podemos concebirnos por fuera del conjunto de los trabajadores de la Educación”. Rubia indicó que se debe la cláusula gatillo de enero y a muchos docentes incluso el mes de diciembre. “Hasta que no cobre el último compañero no podemos levantar la medida. Hay que asegurarnos de que todos cobren. Se debe bastante y es muy dispar”, concluyó.