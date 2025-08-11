Infraestructura escolar: el gobierno de Neuquén inicia recorridos para detectar necesidades

Con el objetivo de dar respuesta a demandas históricas de infraestructura escolar, el gobierno provincial de Neuquén puso en marcha un relevamiento territorial que abarca obras nuevas e intervenciones en establecimientos de todos los niveles y modalidades.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, junto a su equipo, encabeza recorridas y reuniones con comunidades educativas y referentes locales para identificar las prioridades. La iniciativa se extenderá en los próximos meses y busca planificar presupuestos plurianuales que permitan a las instituciones tener previsibilidad sobre la ejecución de las obras esperadas.

Reuniones en la capital y el interior

En las últimas semanas, Martínez se reunió en Neuquén capital con las comunidades educativas de las escuelas primarias N° 193 y 199, el CPEM N° 54 y el Jardín N° 36 del barrio San Lorenzo Norte, encuentros en los que también participaron representantes de la comisión vecinal.

En Senillosa, junto al intendente Lucas Páez, visitó la Escuela Especial N° 21, que requiere una ampliación, y otros establecimientos locales. También mantuvo un encuentro con la comunidad de la Escuela Especial N° 22 de Neuquén capital, que será reubicada de forma transitoria hasta contar con un edificio propio.

Recorridas por distintas regiones

La ministra articula además visitas a instituciones de distintas regiones, aprovechando aniversarios de localidades o convocatorias de las direcciones distritales. A inicios de julio, se reunió con el intendente de Varvarco, Ulises Herrera, para recorrer la Escuela Primaria N° 206 y el CPEM N° 94, evaluando las intervenciones necesarias.

Martínez destacó que se trata de “una iniciativa inédita”, ya que no solo apunta a atender urgencias edilicias sino también a planificar obras con antelación. “Queremos que las instituciones educativas sepan con claridad cuándo se ejecutarán las mejoras que llevan años esperando”, afirmó.

