Infraestructura en Neuquén: 16 rutas en construcción para impulsar turismo y comercio
La provincia de Neuquén mantiene en ejecución 16 obras viales estratégicas, con financiamiento internacional, que buscan mejorar la conectividad, impulsar el turismo y reducir desigualdades territoriales, consolidando un modelo de gestión propio frente al recorte de obras nacionales.
La secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, destacó que actualmente la provincia tiene 16 obras viales en ejecución, todas diseñadas para mejorar la conectividad y disminuir la desigualdad territorial histórica. “Hay una planificación sumada a una decisión política que ayuda a ir disminuyendo esas desigualdades”, afirmó.
Bertoldi también contrastó la situación provincial con la gestión nacional, señalando la ausencia de un plan de mantenimiento y ampliación de rutas nacionales en Neuquén, así como la reducción de inversión en sectores clave como salud y educación, áreas que la provincia mantiene con obras visibles y concretas.
Educación y orden financiero como motor de desarrollo
La secretaria destacó que la provincia supera los 80.000 metros cuadrados de construcción educativa, incluyendo más de 70.000 destinados a escuelas técnicas, obras que los vecinos pueden visualizar. Además, resaltó el impacto de las becas Gregorio Álvarez y el orden financiero logrado en la gestión, que permitió firmar recientemente acuerdos de financiamiento internacional por más de 500 millones de dólares para infraestructura vial.
“Hoy la provincia tiene una red de 600 kilómetros pavimentados y, en dos años de gestión, estamos llegando a 400 kilómetros más, demostrando previsibilidad y seriedad a la hora de gobernar”, señaló Bertoldi.
Obras viales estratégicas en ejecución
Las 16 obras viales actuales incluyen tramos clave para la conectividad cordillerana, el turismo y el comercio binacional:
- Ruta Provincial 23 – Pino Hachado a Litrán: conexión cordillerana y corredor bioceánico.
- Ruta Provincial 23 – Litrán a Puesto Jara: impulsa el turismo entre Caviahue y Copahue.
- Ruta Provincial 23 tramo 3 – Empalme RP46 a Pilo Lil: mejora la conexión con Junín de los Andes.
- Ruta Provincial 65 – RN40 a puente sobre el río Minero: conecta zonas agrícolas de Aluminé y Villa Pehuenia.
- Ruta Provincial 60 – Mamuil Malal: 12,2 km hacia el Paso Internacional, financiada por CAF.
- Ruta Provincial 61 – Huechulafquen: vinculada al Parque Nacional Lanín y al turismo, plazo de 12 meses.
- Ruta Provincial 62 – Lolog: 6 km que mejorarán el acceso turístico de San Martín de los Andes.
- Ruta Provincial 43 – Las Ovejas a Varvarco: integración del norte neuquino y acceso al Domuyo.
- Ruta Provincial 46 – Rahue: seguridad vial y conectividad turística, financiada por GyP.
- Ruta Provincial 11 – Moquehue a Pehuenia: 13,1 km con inversión provincial de 17.000 millones de pesos.
- Ruta Provincial 21 – Loncopué a El Huecú: mejora la conectividad del Alto Neuquén.
- Ruta Provincial 26: integración del corredor petrolero y reducción de costos logísticos.
- Los Catutos: conecta productores locales con la RN22.
- RP7 y RP17 – bypass y circunvalación de Añelo: 76 km que descomprimen el tránsito petrolero.
- RP63 – RN40 a Meliquina: desarrollo turístico regional.
- RP7 Cortaderas: tramo inicial de 20 km, financiado junto a YPF, mejora la conectividad del norte.