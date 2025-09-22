Infraestructura en Neuquén: 16 rutas en construcción para impulsar turismo y comercio

La secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, destacó que actualmente la provincia tiene 16 obras viales en ejecución, todas diseñadas para mejorar la conectividad y disminuir la desigualdad territorial histórica. “Hay una planificación sumada a una decisión política que ayuda a ir disminuyendo esas desigualdades”, afirmó.

Bertoldi también contrastó la situación provincial con la gestión nacional, señalando la ausencia de un plan de mantenimiento y ampliación de rutas nacionales en Neuquén, así como la reducción de inversión en sectores clave como salud y educación, áreas que la provincia mantiene con obras visibles y concretas.

Educación y orden financiero como motor de desarrollo

La secretaria destacó que la provincia supera los 80.000 metros cuadrados de construcción educativa, incluyendo más de 70.000 destinados a escuelas técnicas, obras que los vecinos pueden visualizar. Además, resaltó el impacto de las becas Gregorio Álvarez y el orden financiero logrado en la gestión, que permitió firmar recientemente acuerdos de financiamiento internacional por más de 500 millones de dólares para infraestructura vial.

“Hoy la provincia tiene una red de 600 kilómetros pavimentados y, en dos años de gestión, estamos llegando a 400 kilómetros más, demostrando previsibilidad y seriedad a la hora de gobernar”, señaló Bertoldi.

Obras viales estratégicas en ejecución

Las 16 obras viales actuales incluyen tramos clave para la conectividad cordillerana, el turismo y el comercio binacional: