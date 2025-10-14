El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que, según estimaciones privadas, podría ubicarse por encima del 2%, marcando la inflación mensual más alta desde abril del presente año. Este dato llega en un contexto de alta volatilidad cambiaria y creciente incertidumbre política que repercutirá significativamente en la economía argentina.

Durante los últimos meses, la inflación mostró una leve desaceleración, con cifras por debajo del 2%, luego de registrar en meses anteriores valores de 3,7% en marzo y 2,8% en abril. Sin embargo, en septiembre la suba del dólar, influida por la previa y el resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, generó una presión inflacionaria que podría revertir esta tendencia.

El dólar oficial experimentó saltos y desbordó el techo de la banda cambiaria, lo que llevó al Banco Central a intervenir vendiendo reservas para estabilizar la cotización y evitar un desborde inflacionario.

Las consultoras económicas coinciden en que hubo un aceleramiento del llamado pass-through, es decir, el traslado del aumento del dólar a los precios en general. Según relevamientos de EcoGo, Equilibra, Cohen y LCG, la inflación de septiembre podría situarse entre 2,3% y 2,5%, superando la previsión del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que la estimaba en 2,1%.

Los sectores más afectados fueron alimentos y bebidas, junto con los precios estacionales y regulados, que subieron 4,5% y 1,8% respectivamente, impactando en el costo de vida de los argentinos.

Este escenario de incremento inflacionario tiene consecuencias directas en el poder adquisitivo de la población, que enfrenta un contexto donde los salarios generalmente no se ajustan al ritmo de los precios, aumentando la erosión del ingreso real. Además, complica la planificación del sector privado y el manejo de las expectativas económicas, que son claves para la inversión y el consumo.

CÓMO SEGUIRÁ LA INFLACIÓN TRAS LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DE 2025

De cara al último trimestre de 2025, las consultoras estiman que la inflación mensual continuará fluctuando entre 2% y 2,5%, dependiendo principalmente de la evolución del tipo de cambio y del clima político electoral.

La incertidumbre generada por las próximas elecciones y la necesidad de intervenir en el mercado cambiario mantienen la preocupación sobre una posible escalada inflacionaria que afecte la estabilidad macroeconómica.

En este contexto, el Gobierno se encuentra presionado no solo para controlar el tipo de cambio y contener la inflación, sino también para mejorar la confianza de los mercados y de la sociedad, tarea compleja en un año electoral. El dato que publicará el INDEC será un indicador fundamental para definir las políticas económicas en los meses siguientes y para anticipar las medidas que podrían adoptarse para cuidar el bolsillo de los argentinos en un entorno todavía muy desafiante.