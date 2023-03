Inflación: ¿Cuánto le cuesta a una familia de 4 integrantes vivir por día en Comodoro?

Los datos que releva el INDEC a nivel nacional tienen un correlato en el ámbito local y regional, a partir de las mediciones que periódicamente publica el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.P.S.J.B.

Es necesario no perder de vista que estas mediciones resultan un promedio básico sobre una composición familiar de 2 adultos y dos hijos, mujer y varón, de 14 y 8 años, respectivamente, a partir de los requerimientos calóricos o de alimentación que cada integrante puede demandar.

Es decir, se trata de valores mínimos para un grupo familiar promedio, pero a partir de ahí pueden existir variaciones importantes en función no sólo de la cantidad de personas, si no de los hábitos de consumo, niveles de ingresos, etc.

¿Te alcanza con ‘6 gambas’?

Según el último registro, actualizado al mes de enero de este año, una familia de 4 integrantes necesitó en Comodoro Rivadavia un monto de casi 182.000 pesos para cubrir todas sus necesidades básicas y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Esa canasta incluye tanto lo que refiere a alimentos como a otros bienes y servicios que demanda un hogar: combustible, transporte, educación, vivienda, etc. De ese modo, si se dividiera el valor de la canasta básica total en los 31 días del mes, entonces el costo para esa familia, durante el primer mes del año, habría sido de 5.871 pesos por día.

De ese total, al menos unos 2.500 pesos por día fueron necesarios para comer, ya que la canasta básica alimentaria ascendió ese mes a 79.457,75 pesos para todo el mes. Esto significa entonces que el resto, es decir unos 3.371 pesos por día, deben distribuirse para cubrir costos de transporte, esparcimiento, combustible, impuestos, educación, etc.

Hay que recordar que esos valores corresponden al mes de enero, por lo que para que proyectar a marzo, habría que considerar el 6% de inflación promedio en el primer mes del año y un porcentaje similar (que se terminará de conocer el martes 14 de marzo) para febrero. En una cuenta rápida, es probable entonces que hoy la canasta básica total en Comodoro Rivadavia esté superando los 200.000 pesos por mes.

La discusión en torno al alquiler

Uno de los temas que se ponen en discusión sobre las mediciones del INDEC es el vinculado a si el precio de un alquiler está incluido dentro de la canasta básica total. En una entrevista publicada por el portal oficial del organismo, su director Marco Lavagna asegura que ese valor está incluido, ya que la canasta básica total abarca el total de gastos del hogar, tanto alimentos como todos los demás insumos que demanda un hogar.

Sin embargo, esa afirmación choca contra la percepción de quienes hacen cuentas luego de sumar los tickets de supermercado del mes, más las tarifas de servicios y costos de combustible o transporte. Con alquileres promedio en torno a los 80.000 mensuales para una vivienda familiar básica, es difícil asumir que todos los demás gastos de la familia de 4 integrantes puedan cubrirse con solo 120.000 pesos.

Vale repasar algunos números: cargar un tanque de combustible de un vehículo chico oscila hoy los 6.500 pesos, lo que a un tanque por semana significaría unos 26.000 pesos mensuales. Si no hay vehículo propio, el valor del boleto de ómnibus insumiría no menos de 4.000 pesos por persona y por mes, aunque en muchos casos puede haber una combinación entre un costo y otro.

Una compra de supermercado, por semana, puede oscilar los 20.000 pesos por carro, dependiendo obviamente de los hábitos de consumo de cada familia. Si además se paga una cuota de escuela privada, hay que considerar otro monto de entre 35.000 y 80.000 pesos.

A esto hay que sumar impuestos municipales y facturas de servicios públicos, por lo que tranquilamente el costo se eleva por sobre cualquier estimación de promedio. De ese modo, el costo de vivir en Comodoro, para una familia de 4 integrantes en Comodoro Rivadavia hoy puede estar superando largamente los 7.000 pesos por día.