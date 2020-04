COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde que comenzó la crisis por la pandemia del COVID-19, el intendente Juan Pablo Luque se encuentra en permanente contacto con referentes de la salud pública y privada a nivel municipal, provincial y nacional para evaluar las medidas de contención para los comodorenses. En ese marco, mantuvo una videoconferencia con el equipo de infectólogos a nivel local y los referentes de la Asociación Argentina de Infectología, con quienes consensuó los protocolos de acción de los sistemas de salud público y privado para que se pueda responder frente a esta pandemia.

Del encuentro virtual participaron el secretario de Salud del Municipio, Carlos Catalá, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Omar Sued, la médica infectóloga del Hospital Universitario Austral de Buenos Aires, Wanda Cornistein, el referente del Hospital de Neuquén, Adrián Morales. También acompañaron el Dr. Jorge Brugna del CABIN, el director del Hospital Alvear, Javier Cáceres, la doctora Virginia Roca del Sanatorio La Española, el director médico de la Clínica del Valle, Juan Gabriel Seleme, la directora del Área Programática Sur, Miriam Monasterolo y demás profesionales de la salud.

Sobre el tema, Luque destacó que “nos da una enorme tranquilidad que profesionales de primer nivel del país reconozcan a nuestros infectólogos locales. Durante el diálogo tuvimos la posibilidad de resolver dudas respecto a nuestro sistema sanitario y evaluar la realidad que atraviesan distintos lugares de Argentina por la cantidad de casos registrados”.

Trabajo articulado

En ese sentido, el intendente reconoció la importancia de coordinar acciones conjuntas en materia sanitaria para la prevención manifestando que “estamos haciendo un trabajo muy bueno entre el equipo municipal, las distintas Fuerzas de Seguridad, tanto provinciales como federales y todo el sector de la salud, desde clínicas privadas, sanatorios y hospitales públicos”.

Además, remarcó el acompañamiento del sector empresarial indicando que “tenemos un apoyo constante de empresas privadas, de comercios, del ámbito petrolero que aportan para fortalecer y poner a disposición los recursos sanitarios que necesitamos para estar preparados ante algún caso”, expresó.

Responsabilidad social

Por otro lado, Luque aclaró que “estamos en la fase de prevención, anticipándonos para poder actuar y estar preparados. Probablemente vamos a tener casos, pero la población tiene que ser consciente de que el aislamiento es la mejor manera de prevenir y evitar que esta pandemia colapse nuestro sistema sanitario”.}

En concordancia, el director del Hospital Alvear, Javier Cáceres, señaló que “es interesante poder compartir con colegas a nivel nacional y es fundamental contar con el apoyo local en esta situación. El Municipio está acompañando al sistema de salud colaborando con obras y equipamiento para afrontar esta pandemia todos juntos”.

Mientras tanto, el Dr. Jorge Brugna, del CABIN, aseguró que “estamos orgullosos del equipo de salud que tiene la ciudad y cómo están manejando la situación las autoridades municipales. No es casualidad que Chubut y Comodoro no tengan afectados, creo que esto forma parte de la contención y prevención que se está realizando” y recomendó a la población “continuar con la cuarentena y en caso de tener que salir por alguna urgencia, respetar el tema de la distancia y el uso del barbijo. Esto último es algo adicional, no reemplaza lo más importante que es el distanciamiento social y la higiene de las manos”, aclaró.