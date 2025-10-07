Inédito: un descubrimiento paleontológico en vivo marcó el inicio del streaming del Conicet en la Patagonia

La primera transmisión en vivo del Conicet desde el Salitral Moreno, a 30 kilómetros de General Roca, dejó un resultado inesperado: el hallazgo de restos fósiles pertenecientes a un dinosaurio. El descubrimiento se produjo en el marco de la Expedición Cretácica, una experiencia inédita de divulgación científica que combina exploración, investigación y streaming en tiempo real.

El momento fue protagonizado por la técnica en paleontología Ana Moreno Rodríguez, quien encontró un hueso perteneciente al pie de un Bonapartenykus ultimus, una especie argentina única registrada exclusivamente en esa zona.

“Pertenece al pie de este animal”, explicaron los investigadores durante la transmisión por el canal de YouTube Paleocueva Lavec, al retomar la emisión cerca de las 17 horas desde el sitio del hallazgo.

Un dinosaurio del tamaño de un ñandú

En medio de la transmisión, los especialistas aprovecharon para acercar el conocimiento paleontológico al público, explicando que el Bonapartenykus ultimus era un dinosaurio pequeño, del tamaño de un ñandú, que caminaba en dos patas y posiblemente estaba cubierto de plumas.

“No todos los dinosaurios eran gigantes. Este era más pequeño, ágil y adaptado a su entorno”, detallaron los científicos mientras mostraban el proceso de excavación en tiempo real.

El streaming superó las 38.000 visualizaciones en pocas horas, reflejando el interés del público por esta experiencia que combina tecnología, ciencia y participación ciudadana.

Una cantera llena de vida fósil

Durante el cierre de la jornada, los investigadores destacaron la enorme riqueza paleontológica del sitio. En una cantera de apenas 10 metros por 3, hallaron en pocas horas dientes de mamíferos, restos de crías, huevos, adultos y fragmentos del Bonapartenykus ultimus.

“Muchos de los hallazgos los vamos a entender recién en el laboratorio”, adelantaron, al remarcar que cada fragmento aporta una pieza al rompecabezas del ecosistema que existía hace 70 millones de años, justo antes de la extinción masiva de los dinosaurios.

La Expedición Cretácica tiene como objetivo reconstruir la vida en la región antes de la caída del meteorito que marcó el fin de la era de los grandes reptiles. En el Salitral Moreno, los equipos del Conicet ya identificaron restos de mamíferos, lagartos, serpientes y nidadas completas de dinosaurios, incluyendo especies únicas del hemisferio sur.

Este año, el grupo científico retomó los trabajos interrumpidos en 2024 para profundizar el estudio del Bonapartenykus ultimus y completar la reconstrucción de su esqueleto.

“Nuestro viaje es temporal: podremos meternos en una cápsula y volver 70 millones de años atrás”, expresaron los investigadores al iniciar la campaña, inspirada en experiencias de transmisión científica como la reciente expedición oceanográfica en el Cañón de Mar del Plata.

Ciencia en vivo para todo el país

La propuesta del Conicet se distingue por su carácter interactivo y educativo, ya que el público puede enviar preguntas en tiempo real y participar de las emisiones que muestran cómo trabajan los paleontólogos en el terreno.

Las transmisiones continuarán hasta el viernes 10 de octubre, de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30, a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev y la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev. Habrá charlas nocturnas, entrevistas y documentales cortos que mostrarán la vida cotidiana en el campamento científico.