En las últimas horas del pasado lunes se viralizó un indignante video donde un pequeño estaba afrontando una crisis de nervios durante un viaje en un colectivo y su madre lo agarró a golpes.

“A las 4 de la tarde se subieron en Luján y se bajaron en a Morón. Ya le envié mensaje al 102 adjuntándole video, estoy esperando que me respondan que se puede hacer”, escribió el joven pasajero.

En las imágenes se ve al menor tener un ataque de nervios y a causa de ello se empezó a golpear la cabeza contra el asiento y con las manos, en un intento por querer huir de su madre. Lo peor llegó después cuando este a los gritos le pedía a su madre que lo mate.

“Dale matame, matame, prefiero morirme para no estar con vos. Dale te dejo que me mates, rompéme la cara”, fueron las palabras del menor quien no daba más de la impotencia y la desesperación.

Debido a sus fuertes gritos, los pasajeros alertaron al chofer quien de manera furiosa le pidió al niño, a los gritos, que se calme.

Lo que se pensaba que era un simple berrinche terminó por ser un ataque de ansiedad y estrés que dejaba ver la tristeza y odio que tenía el niño por su madre, que aparentemente ejercía violencia sobre él. .

El usuario @hiboludo fue quien grabó el momento de la pelea entre el menor y su madre. El episodio se dio a bordo del colectivo de la línea 57 que va desde Luján a Once.