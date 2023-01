Indignante: un hombre hizo manejar a un nene en plena autopista y sin cinturón de seguridad

La autopista Riccheri en Buenos Aires fue otra vez escenario de un preocupante caso de imprudencia al volante. Las imágenes fueron captadas por un testigo, donde se ve a un nene manejando encima de un adulto a plena luz del día, y sin cinturón de seguridad.

“Vimos al chiquito manejando, bajé la ventana para decirle algo y no me dio bola”, relató el testigo que capturó el video desde su automóvil en diálogo con el canal de noticias TN. Según su testimonio, la secuencia comenzó en Camino de Cintura, a la altura de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. En ese momento, el improvisado camarógrafo intentó comunicarse con el hombre que conducía un auto BMW 320 negro, pero nunca recibió respuesta.

En el video en cuestión se puede observar a un hombre de pelo corto y barba, que vestía una musculosa de color blanco, junto a un menor de edad que parecía estar sentado sobre sus piernas mientras tomaba el volante del automóvil. El nene apenas llegaba a observar el camino y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, otras dos irresponsabilidades.

Como el hombre ni se inmutó ante sus advertencias, el testigo decidió notificar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo. “Ahí fue cuando llamé al 911, pero justo cuando estaba por cruzar el peaje de la Ricchieri se bajó de la autopista y lo perdí de vista cuando siguió por la avenida General Paz”, explicó el hombre.

Mientras contaba detalles de los hechos, aseguró que “iba a más de 100 km/h y no lo podía alcanzar”, lo cual evidencia la alta velocidad a la que conducía con un menor a bordo. También le contó al citado medio que iba “con música fuerte, escuchando reggaetón”, una de las posibles razones por las cuales no atendía a sus avisos desde el vehículo contiguo.

Al tomar nota de lo ocurrido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó hoy la suspensión de la licencia de conducir para el hombre que infringió la ley de manejo con su repudiable actitud. “Esta sucesión de hechos en la que papás ponen frente al volante a nenes nos tiene que hacer reaccionar a todos. Desde la ANSV aplicamos la suspensión que corresponde. Pero es necesario que las mamás no permanezcan pasivas cuando sus parejas hacen esto. No deben permitirlo. No es un rito de iniciación ni una cosa de varones, es una locura que le puede costar la vida a un chico. No duden en denunciarlo”, expresó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, en un comunicado del organismo.

Como consecuencia de esta suspensión, el conductor deberá ser sometido a una reevaluación psicofísica que determine si está apto o no para manejar un vehículo en la vía pública sin poner en riesgo a otras personas.

Lamentablemente, este tipo de situaciones se vienen reiterando con mayor frecuencia en las últimas semanas. Sin ir más lejos, el pasado 11 de enero desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicaron la suspensión de la licencia de conducir a un hombre que se hizo viral por las imágenes que lo muestran dándole una clase de manejo a su hijo menor de edad en plena autopista Ezeiza - Cañuelas, mientras otros vehículos también circulaban por la traza y sin reparar en el peligro de su accionar.

“No hagas fuerza para acá” y “Dale boludo, llevalo derechito”, se escucha decir al padre durante el video que él mismo grababa, mientras su hijo intentaba conducir el vehículo en el que se trasladaban. Además, se observa al chico que apenas puede agarrar el volante y llegar al pedal del acelerador.

Frente a esta evidente imprudencia, al hombre se le suspendió la licencia de conducir no solo por poner en peligro la vida de su propio hijo, sino también la de los demás conductores que circulaban por la citada autopista. Como se trata de un conductor profesional, también se procedió a la inhabilitación de su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).