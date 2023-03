Indignante: La polémica declaración de Robertito Funes sobre la detención de Marcelo Corazza

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de "Gran Hermano" en 2001 y actual productor de la edición 2023 del reality de Telefe, fue detenido el pasado lunes en el marco de una causa por trata de personas, abuso sexual y corrupción de menores. El arresto provocó una ola de repercusiones mediáticas que obligó tanto al canal, que emitió un comunicado, y al conductor del envío, Santiago del Moro, a fijar posición sobre el caso.

El pasado martes, al aire de su programa de radio en la AM 990, Robertito Funes expuso: “En el día de ayer se conoció la situación de Marcelo Corazza. Él trabajaba como productor de Telefe, empresa donde trabajo hace 7 años. Hubo un allanamiento en su casa y otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y trata de personas”.

“Marcelo Corazza fue detectado como una de las personas no proxenetas, sino que consumía este tipo de servicios dado por menores”, añadió.

“Lo que pienso es que es un tema privado de Marcelo Corazza, pertenece a su vida privada. Es su tema particular y privado con la Justicia. Se lo acusa de haber consumido, en su momento, servicios sexuales de menores”, sostuvo el animador que actualmente forma parte del staff el programa de Telefe "A la Barbarossa". Sus declaraciones recibieron el repudio inmediato tanto de sus colegas como de los usuarios de Twitter, que convirtieron en tendencia su nombre artístico.

"Yo soy el conductor de los viernes, de 'La noche de los ex', en 'Gran Hermano?. Me están consultando lo que yo pienso y lo que pienso es: es un tema privado de Marcelo Corazza, pertenece a su vida privada. Es perteneciente a la vida privada de él, es su tema particular y privado con la Justicia, de lo que se lo acusa", insistió el conductor de TV, y aclaró: "Telefe y Gran Hermano no tienen nada que ver y yo lo quería decir".

"Es una persona que trabajaba dentro del equipo de Paramount y que ha sido desvinculado momentáneamente", contó Robertito, quien luego de trascender sus declaraciones fue blanco de fuertes críticas. En el programa de chimentos "Socios del espectáculo", que en Rosario se ve por El Tres, Rodrigo Lussich.