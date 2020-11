CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Juana Viale, la conductora interina de "La Noche de Mirtha" en la pantalla de Canal 13 se mostró indignada con el accionar de la policía y las autoridades de Santiago del Estero que impidió el paso de la pequeña y contó que se decidió levantar una pauta de la provincia en el programa.

Además de expresar lo que le generó a ella, Viale contó que desde la producción del programa tomaron la decisión de levantar un spot publicitario que emiten sobre las termas de Río Hondo .

“A mí me parece que habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones”, expresó Juana.

“Decían que no tenía el salvoconducto para pasar, que no esperó ni 20 minutos, que no caminó 5 kilómetros… ¡No importa si caminó 5 kilómetros o 70 metros! Él alzó a su hija porque no la dejaban pasar, eso es indignante. No entra en la lógica, en el corazón ni en el raciocinio de nadie”, agregó.

“Lo que no entiendo tampoco, y es algo que me indigna bastante, es que en lugar de hacer un mea culpa, desde el Gobierno provincial quieran ensuciar al padre”, dijo disconforme.

“Se llenan la boca de discursos, de palabras complicadas y complejas, pero lo que realmente importaba era que la nena vuelva a su casa después de hacer todo ese tratamiento”.

Por último, Viale reveló la drástica decisión que tomaron desde la producción tras lo ocurrido con Abigail.

“Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó”, contó la conductora.