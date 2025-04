Un video registrado por un turista chileno generó indignación en Santa Cruz. En las imágenes se ve a un puma muerto, atado con alambre y exhibido como un trofeo en la Ruta 40, entre las ciudades de Perito Moreno y El Calafate. A unos pocos metros se ven otros dos cadáveres tendidos sobre el suelo.

El video fue publicado por una cuenta de Instagram que lleva el nombre de Pumas Chile. “La mano temblorosa del viajero acaricia al animal sin vida, tal vez como un gesto de respeto tardío, o como una manera de hacer visible lo invisible: la crueldad que muchos prefieren ignorar”, relata el posteo que acompaña las imágenes.

El crudo documento audiovisual muestra al turista, identificado como Sergio Antonio Barbieri, acariciando los restos de uno de los animales. “Una de las cosas más tristes que vi en mi vida”, contó el ciudadano chileno.

“El puma no es el enemigo. El puma es el equilibrio.Y estos actos no son tradición, ni defensa: son crímenes ecológicos”, reclamaron desde la cuenta que difundió el video.

Y agregaron: “Sabemos que no toda la sociedad aprueba estos actos. Pero mientras se sigan silenciando, mientras no se denuncien, mientras las autoridades no actúen con firmeza y mientras haya quienes aplauden desde las sombras, seguirá muriendo la vida que todavía nos queda”.