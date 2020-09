COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una mujer de Comodoro Rivadavia que organizó un sorteo para juntar fondos para ayudar en la recuperación de su hijo enfermo denunció en redes sociales que fue estafada por dos personas que se ofrecieron a ayudarla a vender rifas y nunca le entregaron el dinero.

Noemí “Ely” Schlebusch dijo “estar triste porque siempre hay alguien que se aprovecha del sufrimiento de uno y en este caso de mis hijitos en la rifa a beneficio de Gean”.

De inmediato su publicación generó decenas de comentarios críticos de gente que pidió que denunciara a estas personas con nombre y apellido, a lo que no accedió.

Según escribió en su muro, “hay 2 personas que se ofrecieron a ayudarme a vender rifas y llevaron más de 50 rifas. Llevaron la mitad y volvieron a buscar para seguir vendiendo y nunca aparecieron ni con las rifas que no vendieron ni con las que vendieron”.

Además, se negó a dar el nombre “por ahora”, esperando que “de corazón vengan a decirme si las vendieron o no”.

“Yo confío en todos porque nunca se me pasaría por la cabeza aprovecharme de una situación así y de ninguna otra cosa. Como me dicen mi familia eso me pasa por confiar siempre…”, agregó.

También escribió que “y bueno… igual si tuvieron que usar la plata por algo no tengo problema que me digan porque se lo difícil que esta todo cada día porque lo sufrimos con mi familia pero me podrían haber hecho sabe que no pudimos vender o algo no hay problema. Pero me mandaban mensajes que ya vendieron todas las rifas y que me iban a traer la plata”.

“Por eso estoy muy triste porque es para mi hijo Gean que necesita sus pañales y el ensure. Igual dios lo bendiga. Encima la gente que les compro rifas no pudieron participar”, agregó.

“Escrachalos con nombre y foto... Así les da vergüenza... abusarle de la salud de una persona ... tanta gente ayuda a veces hasta con lo poco que le queda y estos sinvergüenzas se abusan.”, le escribió por ejemplo Gio Fernández.

“Qué barbaross..ni la pandemiaaa cura a la genteee cero empatiaa. Así estamos”, le dijo mirta Barrientos, en alguno de los mensajes de apoyo que recibió.