Lo que debía ser un espacio de juego y encuentro para los chicos del Barrio Pueyrredón se transformó, de un día para el otro, en el escenario de un polémico torneo de fútbol privado.

Según denuncian vecinos y miembros de la vecinal barrial, una agrupación política utilizó el playón público ubicado frente a la pileta municipal para organizar competencias entre adultos, cobrando la participación y desplazando a los más chicos.

Franco Gelmetti, integrante activo de la vecinal, fue uno de los primeros en recibir las quejas: “Nos empezaron a llamar los vecinos. Nos decían que había un grupo de grandes ocupando todo el playón, que los pibes no podían jugar. Nos tomó totalmente por sorpresa”.

Un torneo con fines partidarios

La situación fue descubierta hace tres fines de semana, cuando padres y madres comenzaron a alertar que sus hijos eran retirados del espacio para dar paso a los partidos. Al indagar más, descubrieron que no se trataba de un encuentro espontáneo, sino de un torneo organizado por una agrupación política que, además, cobraba a los equipos para financiarse.

“Resulta que era un pseudo club de fútbol y atrás de todo una rama de un partido político. Tomaron el playón para organizar un torneo y estaban recaudando plata para comprarse indumentaria partidaria”, relató Gelmetti, aún visiblemente indignado.

“Lo peor es que fue en un horario en que los chicos siempre juegan. No sólo ocuparon el espacio, sino que los chicos tenían que esperar entre partido y partido para poder tocar la pelota”, agregó.

La gravedad de la situación no solo radica en el uso indebido del espacio público, sino en el trasfondo político-partidario y comercial de la iniciativa. El playón había sido inaugurado con la premisa clara de ser un punto de encuentro para la niñez y juventud del barrio, no una sede alterna de campaña.

“Cuando se entregó el playón, Hernán Martínez, el director del ente de Deportes, fue clarísimo: ‘Miren que esto es para los chicos del barrio, vigilen que se use bien’. Y nos encontramos con esto...”, lamentó Gelmetti.

Denuncia y silencio

Tras lo ocurrido, la vecinal radicó la denuncia correspondiente. “Sabemos que el comisario de la Seccional Tercera iba a citar a esta gente. También lo informamos a nivel municipal. Hicimos todo lo que como vecinal podíamos hacer”, explicó.

Lo que preocupa es el silencio del otro lado. “Con nosotros no se comunicó nadie. Pero, aunque lo hicieran, no corresponde. ¿Qué le voy a decir yo? No soy dueño del lugar, pero sí puedo decir que no está bien lo que hicieron. El espacio es público y lo tienen que poder usar todos, sobre todo los chicos. No fue pensado para hacer negocio ni política partidaria”, remarcó.

La comunidad, en alerta

Franco agradece el acompañamiento de los medios para visibilizar lo que ocurre y se muestra decidido a no dejar pasar otro hecho similar. “Si llega a pasar de nuevo, los voy a molestar otra vez para publicarlo. Es importante que la comunidad sepa qué clase de gente actúa así. Es muy desubicado y con una impunidad terrible”.

En un contexto donde los espacios públicos son cada vez más valiosos para el desarrollo y la integración barrial, los vecinos del Pueyrredón dan una señal clara: el playón es de todos, y sobre todo, de los chicos. Cualquier intento de apropiación, por más disfrazado que esté, encontrará la respuesta firme de una comunidad que no se queda callada.