Este martes por la mañana, el economista César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, brindó una entrevista al programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV.

En su intervención, Herrera abordó con detalle la compleja situación económica que atraviesa Comodoro Rivadavia y la región, en un marco nacional cargado de medidas financieras restrictivas, alta tasa de interés y un panorama cambiario muy tenso de cara a las elecciones de medio término.

EL DÓLAR Y LA POLÍTICA CAMBIARIA: ENTRE LA TASA DE INTERÉS Y LAS EXPECTATIVAS ELECTORALES

Herrera explicó que la evolución del dólar ha estado estrechamente ligada a un paquete de medidas que el gobierno nacional implementó hace aproximadamente 20 días, combinando varios instrumentos económicos para sostener el tipo de cambio. “Gran parte de esto utiliza la tasa de interés como mecanismo de sostén”, señaló, y explicó la relación existente entre la tasa de interés, el valor del dólar y la influencia de este último en los precios de la economía.

En este sentido, destacó que la devaluación nacional que comenzó tras las primarias del 2023, cuando se impuso la figura de Javier Milei, se terminó de cerrar durante el 2025, generando desfasajes temporales en la formación de precios que aún causan atrasos y adelantos en la economía local.

Según Herrera, el gobierno apunta a mantener el dólar por debajo de los 1.400 pesos para evitar impactos negativos en las expectativas de consumo y ahorro que puedan afectar el sentir general de la población en vísperas de las elecciones de octubre. Sobre las proyecciones futuras, indicó que el dólar futuro cotiza cerca de los 1.490 pesos, pero “esto podría reducirse si la presión monetaria se consolida con la elevada tasa de interés”.

IMPACTO DE LA ALTA TASA DE INTERÉS: BENEFICIOS Y COSTOS PARA HOGARES Y EMPRESAS

El economista destacó que la tasa de interés se encuentra elevada “formidablemente”, alcanzando recientemente cerca del 48% anual para plazos fijos, mientras que la inflación anual esperada ronda entre 23% y 25%. Esto implica que, para ciertos sectores que tienen ahorros formales, los rendimientos superan a la depreciación del peso, ofreciendo una tasa de interés real positiva.

Sin embargo, Herrera advirtió que la situación es muy distinta para quienes están endeudados. Por ejemplo, aquellos que pagan solo el mínimo de la tarjeta de crédito enfrentan tasas muy altas, cercanas al 140%, y quienes no tienen acceso al sistema financiero formal pueden llegar a pagar intereses que van del 190% al 250%.

Además, el financiamiento corriente para comerciantes, mediante descubiertos bancarios, alcanza tasas prohibitivas entre 90% y 100%, complicando el normal funcionamiento del comercio local.

La consecuencia es una enorme transferencia de recursos desde los hogares hacia las entidades financieras, afectando la economía real.

Además, el impacto indirecto se presenta en el incremento de costos para las empresas con financiamiento en condiciones similares, cuyos aumentos terminan trasladándose a los precios al consumidor, afectando a todo aquel que no tenga ni deudas ni ahorros.

SECTOR PÚBLICO Y ENDEUDAMIENTO: UN COSTO OCULTO DE LA POLÍTICA MONETARIA

En cuanto a la situación del Estado, César Herrera remarcó que ni para las empresas, ni para los particulares, ni para el propio Estado es beneficioso endeudarse en el contexto actual. Sin embargo, destacó que el gobierno debe enfrentar esta semana vencimientos por aproximadamente 13 billones de pesos (unos 10.000 millones de dólares), situación que obliga a ofrecer tasas cercanas al 75% para incentivar la renovación de deuda.

“El costo de esta ‘rolación’ o refinanciamiento es altísimo y representa pérdidas multimillonarias para toda la sociedad”, detalló el economista, quien también cuestionó que el debate público se centre en aspectos visibles como la política fiscal, mientras que “el monumental endeudamiento que se está acumulando queda ignorado”.

Así, indicó que el esfuerzo de política monetaria para estabilizar la macroeconomía tiene un costo financiero directo y enorme que recaerá en el futuro cercano.

LA ECONOMÍA DE COMODORO: ENTRE DESPIDOS PETROLEROS E INCERTIDUMBRE FINANCIERA

Por otro lado, César Herrera explicó con números el fenómeno local relacionado con los despidos en el sector petrolero.

Señaló que los montos de indemnizaciones que reciben los trabajadores desplazados oscilan entre 120 y 450 millones de pesos, cifras muy altas que muchos destinan a la compra de automotores, reflejado en el incremento del 50% en ventas de autos 0 km en Chubut durante los primeros seis meses de 2025 respecto a años anteriores.

Respecto a dónde conviene colocar esos dineros, expresó que “el plazo fijo está hoy en renovaciones al 48%, lo que implica un 4% mensual, muy superior al 1,9 mensual que indica el índice de precios, generando una tasa real positiva”. Sin embargo, alertó sobre las restricciones y “corsets” impuestos a los bancos para evitar que esos pesos vuelvan al dólar, lo que genera una especie de “corralito” financiero para el ahorrista.

Estas condiciones han llevado a que mucha gente opte por diversificar sus inversiones hacia el mercado de capitales o cuentas comitentes para intentar mejores rendimientos y evitar depender exclusivamente del plazo fijo.

No obstante, esta tendencia también reduce la circulación de dinero en la economía real local, afectando a pequeños comercios y servicios informales, generando una fuerte recesión económica en los próximos meses.

FUTURO INCIERTO Y LA NECESIDAD DE UN CAMBIO: ¿HAY SALIDA PARA LA ECONOMÍA REGIONAL?

Finalmente, Herrera fue contundente y crítico respecto al esquema económico vigente. “El gobierno tiene un programa monetario-financiero-cambiario, pero no cuenta con un plan para la economía real, para las micro y pequeñas empresas, ni para los sectores productivos”, denunció.

Resaltó que la creencia oficial de que “arreglo la macro y la micro se arregla sola” es errónea y provocó un desequilibrio en sectores clave como la agroindustria, la industria manufacturera, el comercio y el sector petrolero, que se ven cada vez más perjudicados.

El economista destacó que otros países están reviviendo planes industriales para proteger sus industrias mientras Argentina parece ir hacia la desindustrialización y la dependencia de importaciones, con el consecuente impacto social negativo.

Herrera concluyó que sin un cambio en la orientación del gobierno, que hoy está direccionado por un equipo financiero sin vínculo con el desarrollo productivo —y que probablemente se mantendrá hasta después de las elecciones de octubre— la economía regional y nacional seguirá enfrentando una marcada crisis estructural.