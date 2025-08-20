La producción y difusión de estadísticas oficiales es una herramienta clave para el diseño de políticas públicas y el seguimiento de la economía. Sin embargo, en los últimos tiempos el INDEC, el organismo responsable de estos datos en Argentina, atraviesa un momento de fuertes tensiones internas. Las discusiones sobre el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y sus ponderaciones actualizadas generaron una compleja dinámica en el instituto.

Estas tensiones no solo responden a cuestiones técnicas o metodológicas, sino que también reflejan un contexto político y económico complejo. Las renuncias recientes en puestos clave del INDEC son un reflejo de estas dificultades.

Además, la confianza en las estadísticas oficiales es fundamental para mantener la credibilidad tanto a nivel nacional como internacional. Las polémicas internas y los cambios en la dirección del organismo generan incertidumbre sobre la continuidad y la calidad de la información que el Estado ofrece a la sociedad.

En este contexto, la salida de dos figuras importantes del INDEC, Georgina Giglio, responsable del área de índices de precios, y Guillermo Manzano, a cargo de estadísticas de condiciones de vida, marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del organismo. A continuación, los detalles sobre los motivos detrás de estas renuncias y su impacto en la gestión del instituto.

DIFERENCIAS DE CRITERIOS Y RAZONES PERSONALES: LOS MOTIVOS DE LA RENUNCIA

La salida de Guillermo Manzano responde a "diferencias de criterios" y a "formas sobre la gestión de equipos", según señalaron fuentes oficiales. En particular, se menciona un altercado entre Manzano y el titular del INDEC, Marco Lavagna, que incluyó "improperios" tras una encuesta sobre condiciones financieras que no fue satisfactoria. Desde el organismo aclararon que "no tiene nada que ver con las nuevas construcciones de canastas de pobreza".

Por su parte, la renuncia de Georgina Giglio estaría vinculada a "cuestiones personales", tal como indicaron fuentes cercanas al instituto. Además, desde la dirección destacan que se encuentran en "modo libertario", una forma de partidización que no se veía desde la intervención del organismo entre 2007 y 2015. Se señala también la falta de actualización de estadísticas como el nuevo índice de inflación y una "cierta violencia discursiva" producto de la narrativa antiestado del Gobierno libertario.

Giglio, quien ingresó al INDEC en 2021 durante la gestión de Marco Lavagna, es economista y magíster en desarrollo local. Su salida también estaría relacionada con el congelamiento salarial que afecta a los empleados estatales, con salarios que se mantienen en niveles de 2023, según denuncias gremiales. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, el salario promedio del sector público sufrió una caída real del 14,3%, y para los empleados de nivel D grado 0 la pérdida de poder adquisitivo llega al 27%.

En el caso de los cargos directivos, como el de Giglio, el salario incluye un componente denominado "Función Ejecutiva" que representa hasta el 60% del total. Este adicional está congelado desde la asunción del presidente Javier Milei, lo que agrava el retraso salarial. El 40% restante se actualiza según paritarias estatales, que también están topadas desde la llegada del actual gobierno.

QUIÉNES SERÁN LOS REEMPLAZANTES

El cargo de Giglio será asumido por Josefina Rim, quien se desempeñó como directora de la Dirección de Índices de Precios de Consumo entre 2017 y 2020. Rim completó un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales en la Universidad KAIST de Corea del Sur y cuenta con una amplia experiencia en estadísticas de precios.

Giglio, antes de llegar al INDEC, coordinó el equipo de desarrollo del IPC de la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2021. También trabajó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y en la elaboración del Índice de Carencias Estructurales de Buenos Aires.

En tanto, Manzano es licenciado en Sociología y especialista en encuestas a hogares. Su trayectoria en el INDEC se remonta a 1994 y también trabajó en la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su gestión estuvo al frente de las mediciones clave de pobreza y trabajo.

CÓMO SERÁ LA NUEVA FORMA PARA CALCULAR LA INFLACIÓN

En abril de 2025, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó los principales cambios que se implementarán en la nueva metodología para medir la inflación en Argentina, algo que generó desde críticas hasta incertidumbre.

El funcionario destacó la importancia de actualizar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicará la inclusión de nuevos productos y servicios, con el fin de reflejar de manera más precisa los cambios en los hábitos de consumo de la población en un contexto económico que ha evolucionado rápidamente en los últimos años.

Lavagna destacó que la incorporación de productos como Netflix, celulares y otros bienes de consumo contemporáneos no generará un impacto significativo en los resultados del índice, ya que, aunque se incorporen nuevos productos y servicios a la medición, el enfoque principal de esta actualización es optimizar la calidad de los datos disponibles.

El economista explicó que, aunque existen "diferencias pequeñas entre los esquemas" de medición de la inflación, el objetivo sigue siendo alcanzar un resultado final que refleje la realidad económica, y que también se deben considerar los cambios en el contexto internacional. Sin embargo, Lavagna advirtió que el índice ajustado no presentará variaciones significativas en el resultado, sugiriendo que la tendencia inflacionaria se mantendrá constante.

El titular del INDEC subrayó que la reciente modificación busca reflejar de manera más precisa el consumo de productos y servicios esenciales en la vida cotidiana, incluyendo el acceso a plataformas de streaming como Netflix, que anteriormente no se contemplaban en las mediciones por su baja penetración en los hogares. Además de incorporar estos nuevos productos, se ajustará el peso relativo de cada rubro dentro del índice, lo que implica un reajuste en las ponderaciones de ciertos sectores económicos, con el objetivo de capturar de forma más fiel el consumo actual, que abarca tanto bienes tradicionales como aquellos que han adquirido mayor relevancia en la vida diaria de los argentinos.

Con información de Ámbito, redactada y editada por un periodista de ADNSUR