Andrés Lorenzo fue beneficiado con libertad condicional tras haber sido condenado a tres años de prisión en suspenso por diversos delitos menores, entre ellos el hurto tentado de una motocicleta en la vía pública en Puerto Madryn.

Las condiciones fijaban que debía respetar una serie de pautas por un tiempo determinado, como presentarse periódicamente ante las autoridades y no cometer nuevos delitos.

Sin embargo, en las últimas horas, la justicia de Chubut resolvió revocarle el beneficio y deberá cumplir ahora la pena de manera efectiva. ¿Qué fue lo que pasó?

La decisión fue adoptada por el juez penal Horacio Yangüela, a pedido de la Fiscalía, representada por el funcionario Mauricio Baigorria, luego de que en la audiencia se acreditara que el condenado no cumplió con las reglas de conducta que se le habían fijado en la sentencia original.

No solo incumplió esas obligaciones, sino que además fue nuevamente detenido en el marco de una nueva causa penal relacionada con un delito contra la propiedad. Por este hecho, la Justicia dispuso su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Ante esta situación, la Fiscalía solicitó formalmente la revocación de la condicionalidad de la pena, pedido que fue aceptado por el juez. De esta forma, Lorenzo deberá cumplir los tres años de prisión de manera efectiva en una dependencia policial.

👉 QUÉ SIGNIFICA UNA CONDENA EN SUSPENSO

La prisión condicional está prevista en el artículo 26 del Código Penal. Permite suspender el cumplimiento efectivo de penas que no superan los tres años, siempre que el condenado no tenga antecedentes y cumpla determinadas reglas de conducta.

Según la Ley de Ejecución Penal (24.660), si la persona incumple esas obligaciones o comete un nuevo delito durante el período de control, el tribunal puede revocar el beneficio y ordenar que la condena se cumpla en prisión.

Este fue el caso de Lorenzo, quien tras violar las condiciones impuestas por la Justicia perdió el beneficio y fue enviado a la cárcel.