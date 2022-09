Incentivos a la producción ganadera: "Vamos a recuperar el lugar que Chubut merece", remarcó Arcioni

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, para la concreción de importantes acuerdos para el sector productivo y ganadero de la Provincia.

Arcioni y Bahillo estuvieron acompañados durante la reunión por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena; el subsecretario de Ganadería de la Nación, José María Romero; y el secretario General de la Gobernación del Chubut, Alejandro Sandilo.

"Acabamos de tener una reunión con el Secretario de Agricultura, la cual fue muy productiva y beneficiosa. Hemos encontrando una muy buena predisposición por parte de Bahillo y de todo su equipo. Tratamos temas importantes para la Provincia, los cuales ya veníamos trabajando, y hemos logrado la concreción y efectivización del plan GanAr, con todos los aportes que vamos a estar suscribiendo seguramente a través de los convenios la semana que viene", explicó el mandatario provincial.

Asimismo, Arcioni indicó que “agradezco al secretario Bahillo y a todo su equipo por la rápida respuesta ante los reclamos de la provincia del Chubut, ya que próximamente vamos a firmar estos acuerdos que significan para nuestra Provincia un impulso muy importante por sobre todas las cosas para el sector ganadero y productivo".

"El secretario Bahillo está interiorizado absolutamente de todo, tiene muy en claro cuál la problemática del sector ovino. Chubut históricamente, tuvo entre cinco y seis millones de cabezas de ganado. Hoy estamos mucho menos de tres millones y esto marca a las clara la problemática que hay. Hemos encontrado, con el plan GanAr, poder incentivar la producción y devolver a toda la Patagonia, no solamente la provincia del Chubut, el lugar que se merece con un sector productivo que es algo fundamental, justamente a nivel internacional por la demanda que estamos teniendo tanto de carne, como también de lana", resaltó el Gobernador.

La ganadería representa la primera economía regional

Al mismo tiempo, Arcioni destacó que para “Chubut es sumamente importante la ganadería ovina extensiva, ya que representa nuestra primera economía regional, es la 4ta en volumen de exportación detrás de pesca, hidrocarburos y aluminio; y además de ser una actividad económica representa soberanía en el territorio y miles de puesto de empleo”.

“Estamos trabajando junto a los productores en esquemas para recuperar competitividad”, repasó el mandatario y agradeció el apoyo del Gobierno nacional, “que es sumamente importante en este sentido”.

Chubut apunta a responder una demanda internacional Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, resaltó que "queremos seguir fortaleciendo el trabajo con las economías regionales, que en el caso de Chubut apunta a poder responder a la demanda que estamos teniendo a nivel internacional tanto de carne como también de lácteos".

"Sabemos del potencial productivo que pueden alcanzar nuestras economías regionales por eso construimos agendas de trabajo en conjunto con cada uno de los gobiernos provinciales", finalizó el funcionario nacional.